ZMK - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha er valutaen til Zambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Zambian Kwacha vekslingskursen er ZMK til USD kursen. Valutakoden for Zambia Kwacha er ZMK . Nedenfor finner du Zambian Kwacha kurser og en valutaomregner.

Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.