ZMK - Zambian Kwacha
Zambian Kwacha er valutaen til Zambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Zambian Kwacha vekslingskursen er ZMK til USD kursen. Valutakoden for Zambia Kwacha er ZMK. Nedenfor finner du Zambian Kwacha kurser og en valutaomregner.
Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.
Zambian Kwacha statistikk
|Navn
|Zambian Kwacha
|Symbol
|ZK
|Underenhet
|1/100 = Ngwee
|Underenhet symbol
|N
|Topp ZMK konvertering
|ZMK til USD
|Topp ZMK diagram
|ZMK til USD diagram
Zambian Kwacha profil
|Mynter
|Freq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
|Sedler
|Freq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
|Sentralbank
|Bank of Zambia
|Brukere
Zambia
