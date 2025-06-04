zmk
ZMK - Zambian Kwacha

Zambian Kwacha er valutaen til Zambia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Zambian Kwacha vekslingskursen er ZMK til USD kursen. Valutakoden for Zambia Kwacha er ZMK. Nedenfor finner du Zambian Kwacha kurser og en valutaomregner.

Notice: As of 30 June 2013, ZMK is no longer legal tender.

ZMKZambisk kwacha
The ZMK was replaced by the ZMW at a fixed conversion rate of 1000 ZMK = 1 ZMW. ZMK banknotes can be exchanged at the Bank of Zambia in unlimited amounts until 31 December 2014. For more information, please visit BOZ: Changeover date.

Zambian Kwacha statistikk

NavnZambian Kwacha
SymbolZK
Underenhet1/100 = Ngwee
Underenhet symbolN
Topp ZMK konverteringZMK til USD
Topp ZMK diagramZMK til USD diagram

Zambian Kwacha profil

MynterFreq used: ZK1, ZK5, ZK10
Rarely used: 25N, 50N
SedlerFreq used: ZK20, ZK50, ZK100, ZK500, ZK1000, ZK5000, ZK10000, ZK20000, ZK50000
SentralbankBank of Zambia
Brukere
Zambia

