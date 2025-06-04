JMD - Jamaican Dollar
Jamaican Dollar er valutaen til Jamaica. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jamaican Dollar vekslingskursen er JMD til USD kursen. Valutakoden for Jamaica Dollar er JMD, og valutasymbolet er J$. Nedenfor finner du Jamaican Dollar kurser og en valutaomregner.
Jamaican Dollar statistikk
|Navn
|Jamaican Dollar
|Symbol
|J$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|c
|Topp JMD konvertering
|JMD til USD
|Topp JMD diagram
|JMD til USD diagram
Jamaican Dollar profil
|Mynter
|Freq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
|Sedler
|Freq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
|Sentralbank
|Bank of Jamaica
|Brukere
Jamaica
Jamaica
