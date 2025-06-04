jmd
JMD - Jamaican Dollar

Jamaican Dollar er valutaen til Jamaica. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Jamaican Dollar vekslingskursen er JMD til USD kursen. Valutakoden for Jamaica Dollar er JMD, og valutasymbolet er J$. Nedenfor finner du Jamaican Dollar kurser og en valutaomregner.

JMDJamaikansk dollar

Jamaican Dollar statistikk

NavnJamaican Dollar
SymbolJ$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolc
Topp JMD konverteringJMD til USD
Topp JMD diagramJMD til USD diagram

Jamaican Dollar profil

MynterFreq used: 1c, 10c, 25c, J$1, J$5, J$10, J$20
SedlerFreq used: J$50, J$100, J$500, J$1000, J$5000
SentralbankBank of Jamaica
Brukere
Jamaica

