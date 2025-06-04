uzs
UZS - Uzbekistani Som

Uzbekistani Som er valutaen til Uzbekistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Uzbekistani Som vekslingskursen er UZS til USD kursen. Valutakoden for Uzbekistan Som er UZS, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finner du Uzbekistani Som kurser og en valutaomregner.

UZSUsbekisk som

Uzbekistani Som statistikk

NavnUzbekistani Som
Symbolлв
Underenhet1/100 = Tiyin
Underenhet symbolTiyin
Topp UZS konverteringUZS til USD
Topp UZS diagramUZS til USD diagram

Uzbekistani Som profil

MynterFreq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
SedlerFreq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
SentralbankCentral bank of the Republic of Uzbekistan
Brukere
Uzbekistan

