UZS - Uzbekistani Som
Uzbekistani Som er valutaen til Uzbekistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Uzbekistani Som vekslingskursen er UZS til USD kursen. Valutakoden for Uzbekistan Som er UZS, og valutasymbolet er лв. Nedenfor finner du Uzbekistani Som kurser og en valutaomregner.
Uzbekistani Som statistikk
|Navn
|Uzbekistani Som
|Symbol
|лв
|Underenhet
|1/100 = Tiyin
|Underenhet symbol
|Tiyin
|Topp UZS konvertering
|UZS til USD
|Topp UZS diagram
|UZS til USD diagram
Uzbekistani Som profil
|Mynter
|Freq used: лв1, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100
|Sedler
|Freq used: лв1, лв3, лв5, лв10, лв25, лв50, лв100, лв200, лв500, лв1000
|Sentralbank
|Central bank of the Republic of Uzbekistan
|Brukere
Uzbekistan
Uzbekistan
Hvorfor er du interessert i UZS?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på UZS e-postoppdateringerFå UZS kurser på min telefonFå en UZS valutadata API for min bedrift