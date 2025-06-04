BDT - Bangladeshi Taka
Bangladeshi Taka er valutaen til Bangladesh. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bangladeshi Taka vekslingskursen er BDT til USD kursen. Valutakoden for Bangladesh Taka er BDT, og valutasymbolet er ৳. Nedenfor finner du Bangladeshi Taka kurser og en valutaomregner.
Bangladeshi Taka statistikk
|Navn
|Bangladeshi Taka
|Symbol
|Tk
|Underenhet
|1/100 = poisha
|Underenhet symbol
|poisha
|Topp BDT konvertering
|BDT til USD
|Topp BDT diagram
|BDT til USD diagram
Bangladeshi Taka profil
|Mynter
|Freq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
|Sedler
|Freq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
|Sentralbank
|Bangladesh Bank
|Brukere
Bangladesh
Bangladesh
Hvorfor er du interessert i BDT?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BDT e-postoppdateringerFå BDT kurser på min telefonFå en BDT valutadata API for min bedrift