BDT - Bangladeshi Taka

Bangladeshi Taka er valutaen til Bangladesh. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Bangladeshi Taka vekslingskursen er BDT til USD kursen. Valutakoden for Bangladesh Taka er BDT, og valutasymbolet er ৳. Nedenfor finner du Bangladeshi Taka kurser og en valutaomregner.

Bangladeshi Taka statistikk

NavnBangladeshi Taka
SymbolTk
Underenhet1/100 = poisha
Underenhet symbolpoisha
Topp BDT konverteringBDT til USD
Topp BDT diagramBDT til USD diagram

Bangladeshi Taka profil

MynterFreq used: Tk1, Tk2, Tk5
Rarely used: poisha1, poisha5, poisha10, poisha25, poisha50
SedlerFreq used: Tk2, Tk5, Tk10, Tk20, Tk50, Tk100, Tk500, Tk1000
Rarely used: Tk1
SentralbankBangladesh Bank
Brukere
Bangladesh

