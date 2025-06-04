SHP - Saint Helenian Pound

Saint Helenian Pound er valutaen til Saint Helena. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Saint Helenian Pound vekslingskursen er SHP til USD kursen. Valutakoden for Saint Helena Pound er SHP , og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Saint Helenian Pound kurser og en valutaomregner.