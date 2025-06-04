SHP - Saint Helenian Pound
Saint Helenian Pound er valutaen til Saint Helena. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Saint Helenian Pound vekslingskursen er SHP til USD kursen. Valutakoden for Saint Helena Pound er SHP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Saint Helenian Pound kurser og en valutaomregner.
Saint Helenian Pound statistikk
|Navn
|Saint Helenian Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Saint Helena Pound
|Underenhet symbol
|p
|Topp SHP konvertering
|SHP til USD
|Topp SHP diagram
|SHP til USD diagram
Saint Helenian Pound profil
|Mynter
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Sedler
|Freq used: £5, £10, £20
|Brukere
Saint Helena
Saint Helena
Hvorfor er du interessert i SHP?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på SHP e-postoppdateringerFå SHP kurser på min telefonFå en SHP valutadata API for min bedrift