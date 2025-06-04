shp
SHP - Saint Helenian Pound

Saint Helenian Pound er valutaen til Saint Helena. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Saint Helenian Pound vekslingskursen er SHP til USD kursen. Valutakoden for Saint Helena Pound er SHP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Saint Helenian Pound kurser og en valutaomregner.

SHPSt. Helenask pund

Saint Helenian Pound statistikk

NavnSaint Helenian Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Saint Helena Pound
Underenhet symbolp
Topp SHP konverteringSHP til USD
Topp SHP diagramSHP til USD diagram

Saint Helenian Pound profil

MynterFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SedlerFreq used: £5, £10, £20
Brukere
Saint Helena

