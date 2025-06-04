vuv
VUV - Ni-Vanuatu Vatu

Ni-Vanuatu Vatu er valutaen til Vanuatu. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ni-Vanuatu Vatu vekslingskursen er VUV til USD kursen. Valutakoden for Vanuatu Vatu er VUV, og valutasymbolet er VT. Nedenfor finner du Ni-Vanuatu Vatu kurser og en valutaomregner.

Ni-Vanuatu Vatu statistikk

NavnNi-Vanuatu Vatu
SymbolVT
Underenhet
Underenhet symbol
Topp VUV konverteringVUV til USD
Topp VUV diagramVUV til USD diagram

Ni-Vanuatu Vatu profil

MynterFreq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
SedlerFreq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
SentralbankReserve bank of Vanuatu
Brukere
Vanuatu

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32354
USD / CHF0.804486
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651760

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%