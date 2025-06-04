VUV - Ni-Vanuatu Vatu
Ni-Vanuatu Vatu er valutaen til Vanuatu. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ni-Vanuatu Vatu vekslingskursen er VUV til USD kursen. Valutakoden for Vanuatu Vatu er VUV, og valutasymbolet er VT. Nedenfor finner du Ni-Vanuatu Vatu kurser og en valutaomregner.
Ni-Vanuatu Vatu statistikk
|Navn
|Ni-Vanuatu Vatu
|Symbol
|VT
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp VUV konvertering
|VUV til USD
|Topp VUV diagram
|VUV til USD diagram
Ni-Vanuatu Vatu profil
|Mynter
|Freq used: 1VT, 2VT, 5VT, 10VT, 20VT, 50VT, 100VT
|Sedler
|Freq used: 100VT, 200VT, 500VT, 1000VT, 2000VT, 5000VT, 10000VT
|Sentralbank
|Reserve bank of Vanuatu
|Brukere
Vanuatu
