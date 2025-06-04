VUV - Ni-Vanuatu Vatu

Ni-Vanuatu Vatu er valutaen til Vanuatu. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ni-Vanuatu Vatu vekslingskursen er VUV til USD kursen. Valutakoden for Vanuatu Vatu er VUV , og valutasymbolet er VT. Nedenfor finner du Ni-Vanuatu Vatu kurser og en valutaomregner.