CZK - Czech Koruna
Czech Koruna er valutaen til Czechia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Czech Koruna vekslingskursen er CZK til USD kursen. Valutakoden for Czech Republic Koruna er CZK, og valutasymbolet er Kč. Nedenfor finner du Czech Koruna kurser og en valutaomregner.
Czech Koruna statistikk
|Navn
|Czech Koruna
|Symbol
|Kč
|Underenhet
|1/100 = Haléru
|Underenhet symbol
|h
|Topp CZK konvertering
|CZK til USD
|Topp CZK diagram
|CZK til USD diagram
Czech Koruna profil
|Mynter
|Freq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
|Sedler
|Freq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
|Sentralbank
|Czech National Bank
|Brukere
Czechia
Czechia
