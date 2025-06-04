czk
CZK - Czech Koruna

Czech Koruna er valutaen til Czechia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Czech Koruna vekslingskursen er CZK til USD kursen. Valutakoden for Czech Republic Koruna er CZK, og valutasymbolet er Kč. Nedenfor finner du Czech Koruna kurser og en valutaomregner.

CZKTsjekkisk koruna

Czech Koruna statistikk

NavnCzech Koruna
Symbol
Underenhet1/100 = Haléru
Underenhet symbolh
Topp CZK konverteringCZK til USD
Topp CZK diagramCZK til USD diagram

Czech Koruna profil

MynterFreq used: 1Kč, 2Kč, 5Kč, 10Kč, 20Kč, 50Kč
SedlerFreq used: 100Kč, 200Kč, 500Kč, 1000Kč, 2000Kč, 5000Kč
SentralbankCzech National Bank
Brukere
Czechia

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15933
GBP / EUR1.14137
USD / JPY156.453
GBP / USD1.32322
USD / CHF0.804386
USD / CAD1.40396
EUR / JPY181.381
AUD / USD0.651836

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%