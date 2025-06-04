pln
PLN - Polish Zloty

Polish Zloty er valutaen til Poland. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Polish Zloty vekslingskursen er PLN til USD kursen. Valutakoden for Poland Zloty er PLN, og valutasymbolet er zł. Nedenfor finner du Polish Zloty kurser og en valutaomregner.

PLNPolsk zloty

Polish Zloty statistikk

NavnPolish Zloty
Symbol
Underenhet1/100 = Grosze/Groszey
Underenhet symbolgr
Topp PLN konverteringPLN til USD
Topp PLN diagramPLN til USD diagram

Polish Zloty profil

MynterFreq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
SedlerFreq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
SentralbankNational Bank of Poland
Brukere
Poland

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%