PLN - Polish Zloty
Polish Zloty er valutaen til Poland. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Polish Zloty vekslingskursen er PLN til USD kursen. Valutakoden for Poland Zloty er PLN, og valutasymbolet er zł. Nedenfor finner du Polish Zloty kurser og en valutaomregner.
Polish Zloty statistikk
|Navn
|Polish Zloty
|Symbol
|zł
|Underenhet
|1/100 = Grosze/Groszey
|Underenhet symbol
|gr
|Topp PLN konvertering
|PLN til USD
|Topp PLN diagram
|PLN til USD diagram
Polish Zloty profil
|Mynter
|Freq used: 1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 20gr, 50gr, zł1, zł2, zł5
|Sedler
|Freq used: zł10, zł20, zł50, zł100, zł200, zł500
|Sentralbank
|National Bank of Poland
|Brukere
Poland
Hvorfor er du interessert i PLN?
