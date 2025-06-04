SOS - Somali Shilling
Somali Shilling er valutaen til Somalia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Somali Shilling vekslingskursen er SOS til USD kursen. Valutakoden for Somalia Shilling er SOS, og valutasymbolet er S. Nedenfor finner du Somali Shilling kurser og en valutaomregner.
Somali Shilling statistikk
|Navn
|Somali Shilling
|Symbol
|S
|Underenhet
|1/100 = Senti
|Underenhet symbol
|Senti
|Topp SOS konvertering
|SOS til USD
|Topp SOS diagram
|SOS til USD diagram
Somali Shilling profil
|Mynter
|Freq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
|Sedler
|Freq used: S5, S10, S20, S50, S100
|Sentralbank
|Central Bank of Somalia
|Brukere
Somalia
Somalia
Hvorfor er du interessert i SOS?
