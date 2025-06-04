sos
SOS - Somali Shilling

Somali Shilling er valutaen til Somalia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Somali Shilling vekslingskursen er SOS til USD kursen. Valutakoden for Somalia Shilling er SOS, og valutasymbolet er S. Nedenfor finner du Somali Shilling kurser og en valutaomregner.

SOSSomalisk shilling

Somali Shilling statistikk

NavnSomali Shilling
SymbolS
Underenhet1/100 = Senti
Underenhet symbolSenti
Topp SOS konverteringSOS til USD
Topp SOS diagramSOS til USD diagram

Somali Shilling profil

MynterFreq used: Senti1, Senti5, Senti10, Senti50, S1, S5, S10, S20, S50, S100
SedlerFreq used: S5, S10, S20, S50, S100
SentralbankCentral Bank of Somalia
Brukere
Somalia

