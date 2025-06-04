lrd
LRD - Liberian Dollar

Liberian Dollar er valutaen til Liberia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Liberian Dollar vekslingskursen er LRD til USD kursen. Valutakoden for Liberia Dollar er LRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Liberian Dollar kurser og en valutaomregner.

lrd
LRDLiberiansk dollar

Liberian Dollar statistikk

NavnLiberian Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbol¢
Topp LRD konverteringLRD til USD
Topp LRD diagramLRD til USD diagram

Liberian Dollar profil

MynterFreq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
SedlerFreq used: $5, $10, $20, $50, $100
SentralbankCentral Bank of Liberia
Brukere
Liberia

