LRD - Liberian Dollar
Liberian Dollar er valutaen til Liberia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Liberian Dollar vekslingskursen er LRD til USD kursen. Valutakoden for Liberia Dollar er LRD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Liberian Dollar kurser og en valutaomregner.
Liberian Dollar statistikk
|Navn
|Liberian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|¢
|Topp LRD konvertering
|LRD til USD
|Topp LRD diagram
|LRD til USD diagram
Liberian Dollar profil
|Mynter
|Freq used: ¢5, ¢10, ¢25, ¢50, $1
|Sedler
|Freq used: $5, $10, $20, $50, $100
|Sentralbank
|Central Bank of Liberia
|Brukere
Liberia
Hvorfor er du interessert i LRD?
