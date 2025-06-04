hnl
HNL - Honduran Lempira

Honduran Lempira er valutaen til Honduras. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Honduran Lempira vekslingskursen er HNL til USD kursen. Valutakoden for Honduras Lempira er HNL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finner du Honduran Lempira kurser og en valutaomregner.

HNLHonduransk lempira

Honduran Lempira statistikk

NavnHonduran Lempira
SymbolL
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp HNL konverteringHNL til USD
Topp HNL diagramHNL til USD diagram

Honduran Lempira profil

MynterFreq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
SedlerFreq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
SentralbankCentral Bank of Honduras
Brukere
Honduras

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15953
GBP / EUR1.14156
USD / JPY156.452
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804182
USD / CAD1.40383
EUR / JPY181.412
AUD / USD0.651920

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%