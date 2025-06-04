HNL - Honduran Lempira
Honduran Lempira er valutaen til Honduras. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Honduran Lempira vekslingskursen er HNL til USD kursen. Valutakoden for Honduras Lempira er HNL, og valutasymbolet er L. Nedenfor finner du Honduran Lempira kurser og en valutaomregner.
Honduran Lempira statistikk
|Navn
|Honduran Lempira
|Symbol
|L
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|Centavo
|Topp HNL konvertering
|HNL til USD
|Topp HNL diagram
|HNL til USD diagram
Honduran Lempira profil
|Mynter
|Freq used: Centavo10, Centavo20, Centavo50
|Sedler
|Freq used: L1, L2, L10, L20, L50, L100, L500
|Sentralbank
|Central Bank of Honduras
|Brukere
Honduras
Honduras
