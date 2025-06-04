HNL - Honduran Lempira

Honduran Lempira er valutaen til Honduras. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Honduran Lempira vekslingskursen er HNL til USD kursen. Valutakoden for Honduras Lempira er HNL , og valutasymbolet er L. Nedenfor finner du Honduran Lempira kurser og en valutaomregner.