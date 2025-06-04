TJS - Tajikistani Somoni
Tajikistani Somoni er valutaen til Tajikistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tajikistani Somoni vekslingskursen er TJS til USD kursen. Valutakoden for Tajikistan Somoni er TJS, og valutasymbolet er SM. Nedenfor finner du Tajikistani Somoni kurser og en valutaomregner.
Tajikistani Somoni statistikk
|Navn
|Tajikistani Somoni
|Symbol
|Somoni
|Underenhet
|1/100 = Tajikistani Somoni
|Underenhet symbol
|Tajikistani Somoni
|Topp TJS konvertering
|TJS til USD
|Topp TJS diagram
|TJS til USD diagram
Tajikistani Somoni profil
|Mynter
|Freq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
|Sedler
|Freq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
|Sentralbank
|Bank of Tajikistan
|Brukere
Tajikistan
Tajikistan
