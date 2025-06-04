tjs
TJS - Tajikistani Somoni

Tajikistani Somoni er valutaen til Tajikistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tajikistani Somoni vekslingskursen er TJS til USD kursen. Valutakoden for Tajikistan Somoni er TJS, og valutasymbolet er SM. Nedenfor finner du Tajikistani Somoni kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

tjs
TJSTadsjikisk somoni

Tajikistani Somoni statistikk

NavnTajikistani Somoni
SymbolSomoni
Underenhet1/100 = Tajikistani Somoni
Underenhet symbolTajikistani Somoni
Topp TJS konverteringTJS til USD
Topp TJS diagramTJS til USD diagram

Tajikistani Somoni profil

MynterFreq used: Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni10, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni25, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5
SedlerFreq used: Tajikistani Somoni1, Tajikistani Somoni5, Tajikistani Somoni20, Tajikistani Somoni50, Somoni1, Somoni3, Somoni5, Somoni10, Somoni20, Somoni50, Somoni100, Somoni200, Somoni500
SentralbankBank of Tajikistan
Brukere
Tajikistan

Hvorfor er du interessert i TJS?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på TJS e-postoppdateringerFå TJS kurser på min telefonFå en TJS valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15957
GBP / EUR1.14159
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32375
USD / CHF0.804448
USD / CAD1.40421
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651813

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%