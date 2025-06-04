fkp
FKP - Falkland Island Pound

Falkland Island Pound er valutaen til Falkland Islands (Malvinas). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Falkland Island Pound vekslingskursen er FKP til USD kursen. Valutakoden for Falkland Islands (Malvinas) Pound er FKP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Falkland Island Pound kurser og en valutaomregner.

FKPFalklandsøyene pund

Falkland Island Pound statistikk

NavnFalkland Island Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Pence
Underenhet symbolp
Topp FKP konverteringFKP til USD
Topp FKP diagramFKP til USD diagram

Falkland Island Pound profil

MynterFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SedlerFreq used: £5, £10, £20, £50
Brukere
Falkland Islands (Malvinas)

