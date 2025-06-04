FKP - Falkland Island Pound
Falkland Island Pound er valutaen til Falkland Islands (Malvinas). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Falkland Island Pound vekslingskursen er FKP til USD kursen. Valutakoden for Falkland Islands (Malvinas) Pound er FKP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Falkland Island Pound kurser og en valutaomregner.
Falkland Island Pound statistikk
|Navn
|Falkland Island Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Pence
|Underenhet symbol
|p
|Topp FKP konvertering
|FKP til USD
|Topp FKP diagram
|FKP til USD diagram
Falkland Island Pound profil
|Mynter
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Sedler
|Freq used: £5, £10, £20, £50
|Brukere
Falkland Islands (Malvinas)
Falkland Islands (Malvinas)
Hvorfor er du interessert i FKP?
