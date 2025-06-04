FKP - Falkland Island Pound

Falkland Island Pound er valutaen til Falkland Islands (Malvinas). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Falkland Island Pound vekslingskursen er FKP til USD kursen. Valutakoden for Falkland Islands (Malvinas) Pound er FKP , og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Falkland Island Pound kurser og en valutaomregner.