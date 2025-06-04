php
PHP - Philippine Peso

Philippine Peso er valutaen til Philippines. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Philippine Peso vekslingskursen er PHP til USD kursen. Valutakoden for Philippines Peso er PHP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finner du Philippine Peso kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

php
PHPFilippinsk peso

Philippine Peso statistikk

NavnPhilippine Peso
Symbol
Underenhet1/100 = Sentimo
Underenhet symbolSentimo
Topp PHP konverteringPHP til USD
Topp PHP diagramPHP til USD diagram

Philippine Peso profil

MynterFreq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
SedlerFreq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
SentralbankCentral Bank of the Philippines
Brukere
Philippines

Hvorfor er du interessert i PHP?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på PHP e-postoppdateringerFå PHP kurser på min telefonFå en PHP valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15929
GBP / EUR1.14170
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32356
USD / CHF0.804362
USD / CAD1.40401
EUR / JPY181.356
AUD / USD0.651729

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%