PHP - Philippine Peso
Philippine Peso er valutaen til Philippines. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Philippine Peso vekslingskursen er PHP til USD kursen. Valutakoden for Philippines Peso er PHP, og valutasymbolet er ₱. Nedenfor finner du Philippine Peso kurser og en valutaomregner.
Philippine Peso statistikk
|Navn
|Philippine Peso
|Symbol
|₱
|Underenhet
|1/100 = Sentimo
|Underenhet symbol
|Sentimo
|Topp PHP konvertering
|PHP til USD
|Topp PHP diagram
|PHP til USD diagram
Philippine Peso profil
|Mynter
|Freq used: Sentimo25, ₱1, ₱5, ₱10
Rarely used: Sentimo1, Sentimo2, Sentimo5, Sentimo10
|Sedler
|Freq used: ₱20, ₱50, ₱100, ₱200, ₱500, ₱1000
Rarely used: ₱5, ₱10
|Sentralbank
|Central Bank of the Philippines
|Brukere
Philippines
Hvorfor er du interessert i PHP?
