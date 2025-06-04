BZD - Belizean Dollar
Belizean Dollar er valutaen til Belize. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Belizean Dollar vekslingskursen er BZD til USD kursen. Valutakoden for Belize Dollar er BZD, og valutasymbolet er BZ$. Nedenfor finner du Belizean Dollar kurser og en valutaomregner.
Belizean Dollar statistikk
|Navn
|Belizean Dollar
|Symbol
|BZ$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp BZD konvertering
|BZD til USD
|Topp BZD diagram
|BZD til USD diagram
Belizean Dollar profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
|Sedler
|Freq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
|Sentralbank
|Central Bank of Belize
|Brukere
Belize
Belize
Hvorfor er du interessert i BZD?
