bzd
BZD - Belizean Dollar

Belizean Dollar er valutaen til Belize. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Belizean Dollar vekslingskursen er BZD til USD kursen. Valutakoden for Belize Dollar er BZD, og valutasymbolet er BZ$. Nedenfor finner du Belizean Dollar kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

bzd
BZDBelizisk dollar

Belizean Dollar statistikk

NavnBelizean Dollar
SymbolBZ$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp BZD konverteringBZD til USD
Topp BZD diagramBZD til USD diagram

Belizean Dollar profil

MynterFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25, Cent50, BZ$1, BZ$2
SedlerFreq used: BZ$2, BZ$5, BZ$10, BZ$20, BZ$50, BZ$100
SentralbankCentral Bank of Belize
Brukere
Belize

Hvorfor er du interessert i BZD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på BZD e-postoppdateringerFå BZD kurser på min telefonFå en BZD valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15936
GBP / EUR1.14140
USD / JPY156.459
GBP / USD1.32329
USD / CHF0.804355
USD / CAD1.40395
EUR / JPY181.391
AUD / USD0.651874

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%