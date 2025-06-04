BZD - Belizean Dollar

Belizean Dollar er valutaen til Belize. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Belizean Dollar vekslingskursen er BZD til USD kursen. Valutakoden for Belize Dollar er BZD , og valutasymbolet er BZ$. Nedenfor finner du Belizean Dollar kurser og en valutaomregner.