ars
ARS - Argentine Peso

Argentine Peso er valutaen til Argentina. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Argentine Peso vekslingskursen er ARS til USD kursen. Valutakoden for Argentina Peso er ARS, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Argentine Peso kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

ars
ARSArgentinsk peso

Argentine Peso statistikk

NavnArgentine Peso
Symbol$
Underenhet1/100 = Centavo
Underenhet symbolCentavo
Topp ARS konverteringARS til USD
Topp ARS diagramARS til USD diagram

Argentine Peso profil

MynterFreq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
SedlerFreq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
SentralbankCentral Bank of Argentina
Brukere
Argentina, Islas Malvinas

Hvorfor er du interessert i ARS?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på ARS e-postoppdateringerFå ARS kurser på min telefonFå en ARS valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14132
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32336
USD / CHF0.804343
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%