ARS - Argentine Peso
Argentine Peso er valutaen til Argentina. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Argentine Peso vekslingskursen er ARS til USD kursen. Valutakoden for Argentina Peso er ARS, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Argentine Peso kurser og en valutaomregner.
Argentine Peso statistikk
|Navn
|Argentine Peso
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Centavo
|Underenhet symbol
|Centavo
|Topp ARS konvertering
|ARS til USD
|Topp ARS diagram
|ARS til USD diagram
Argentine Peso profil
|Mynter
|Freq used: Centavo5, Centavo10, Centavo25, Centavo50, $1, $2
|Sedler
|Freq used: $2, $5, $10, $20, $50, $100
|Sentralbank
|Central Bank of Argentina
|Brukere
Argentina, Islas Malvinas
Hvorfor er du interessert i ARS?
