DJF - Djiboutian Franc

Djiboutian Franc er valutaen til Djibouti. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Djiboutian Franc vekslingskursen er DJF til USD kursen. Valutakoden for Djibouti Franc er DJF , og valutasymbolet er Fdj. Nedenfor finner du Djiboutian Franc kurser og en valutaomregner.