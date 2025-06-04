djf
DJF - Djiboutian Franc

Djiboutian Franc er valutaen til Djibouti. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Djiboutian Franc vekslingskursen er DJF til USD kursen. Valutakoden for Djibouti Franc er DJF, og valutasymbolet er Fdj. Nedenfor finner du Djiboutian Franc kurser og en valutaomregner.

DJFDjiboutisk franc

Djiboutian Franc statistikk

NavnDjiboutian Franc
SymbolFranc
Underenhet
Underenhet symbol
Topp DJF konverteringDJF til USD
Topp DJF diagramDJF til USD diagram

Djiboutian Franc profil

Brukere
Djibouti

