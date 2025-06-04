DJF - Djiboutian Franc
Djiboutian Franc er valutaen til Djibouti. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Djiboutian Franc vekslingskursen er DJF til USD kursen. Valutakoden for Djibouti Franc er DJF, og valutasymbolet er Fdj. Nedenfor finner du Djiboutian Franc kurser og en valutaomregner.
Djiboutian Franc statistikk
|Navn
|Djiboutian Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp DJF konvertering
|DJF til USD
|Topp DJF diagram
|DJF til USD diagram
Djiboutian Franc profil
|Brukere
Djibouti
Djibouti
