MRU - Mauritanian Ouguiya

Mauritanian Ouguiya er valutaen til Mauritania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mauritanian Ouguiya vekslingskursen er MRU til USD kursen. Valutakoden for Mauritania Ouguiya er MRU , og valutasymbolet er UM. Nedenfor finner du Mauritanian Ouguiya kurser og en valutaomregner.