MRU - Mauritanian Ouguiya
Mauritanian Ouguiya er valutaen til Mauritania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mauritanian Ouguiya vekslingskursen er MRU til USD kursen. Valutakoden for Mauritania Ouguiya er MRU, og valutasymbolet er UM. Nedenfor finner du Mauritanian Ouguiya kurser og en valutaomregner.
Mauritanian Ouguiya statistikk
|Navn
|Mauritanian Ouguiya
|Symbol
|UM
|Underenhet
|1/5 = Khoums
|Underenhet symbol
|Khoums
|Topp MRU konvertering
|MRU til USD
|Topp MRU diagram
|MRU til USD diagram
Mauritanian Ouguiya profil
|Mynter
|Freq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
|Sedler
|Freq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
|Sentralbank
|Banque Centrale de Mauritanie
|Brukere
Mauritania
Hvorfor er du interessert i MRU?
