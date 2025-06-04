mru
MRU - Mauritanian Ouguiya

Mauritanian Ouguiya er valutaen til Mauritania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Mauritanian Ouguiya vekslingskursen er MRU til USD kursen. Valutakoden for Mauritania Ouguiya er MRU, og valutasymbolet er UM. Nedenfor finner du Mauritanian Ouguiya kurser og en valutaomregner.

MRUMauritansk ouguiya

Mauritanian Ouguiya statistikk

NavnMauritanian Ouguiya
SymbolUM
Underenhet1/5 = Khoums
Underenhet symbolKhoums
Topp MRU konverteringMRU til USD
Topp MRU diagramMRU til USD diagram

Mauritanian Ouguiya profil

MynterFreq used: UM1, UM5, UM10, UM20
Rarely used: Khoums1
SedlerFreq used: UM50, UM100, UM200, UM500, UM1000
SentralbankBanque Centrale de Mauritanie
Brukere
Mauritania

