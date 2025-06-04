ngn
Nigerian Naira er valutaen til Nigeria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nigerian Naira vekslingskursen er NGN til USD kursen. Valutakoden for Nigeria Naira er NGN, og valutasymbolet er ₦. Nedenfor finner du Nigerian Naira kurser og en valutaomregner.

Nigerian Naira statistikk

NavnNigerian Naira
Symbol
Underenhet1/100 = Kobo
Underenhet symbolKobo
Topp NGN konverteringNGN til USD
Topp NGN diagramNGN til USD diagram

Nigerian Naira profil

MynterFreq used: Kobo50, ₦1, ₦2
SedlerFreq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
SentralbankCentral Bank of Nigeria
Brukere
Nigeria

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14165
USD / JPY156.438
GBP / USD1.32352
USD / CHF0.804278
USD / CAD1.40399
EUR / JPY181.359
AUD / USD0.651715

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%