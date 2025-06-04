NGN - Nigerian Naira
Nigerian Naira er valutaen til Nigeria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Nigerian Naira vekslingskursen er NGN til USD kursen. Valutakoden for Nigeria Naira er NGN, og valutasymbolet er ₦. Nedenfor finner du Nigerian Naira kurser og en valutaomregner.
Nigerian Naira statistikk
|Navn
|Nigerian Naira
|Symbol
|₦
|Underenhet
|1/100 = Kobo
|Underenhet symbol
|Kobo
|Topp NGN konvertering
|NGN til USD
|Topp NGN diagram
|NGN til USD diagram
Nigerian Naira profil
|Mynter
|Freq used: Kobo50, ₦1, ₦2
|Sedler
|Freq used: ₦5, ₦10, ₦20, ₦50, ₦100, ₦200, ₦500, ₦1000
|Sentralbank
|Central Bank of Nigeria
|Brukere
Nigeria
Nigeria
Hvorfor er du interessert i NGN?
