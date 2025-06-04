MAD - Moroccan Dirham
Moroccan Dirham er valutaen til Morocco. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Moroccan Dirham vekslingskursen er MAD til USD kursen. Valutakoden for Morocco Dirham er MAD, og valutasymbolet er MAD. Nedenfor finner du Moroccan Dirham kurser og en valutaomregner.
Moroccan Dirham statistikk
|Navn
|Moroccan Dirham
|Symbol
|Dirham
|Underenhet
|1/100 = Santim
|Underenhet symbol
|Santim
|Topp MAD konvertering
|MAD til USD
|Topp MAD diagram
|MAD til USD diagram
Moroccan Dirham profil
|Mynter
|Freq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
|Sedler
|Freq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
|Sentralbank
|Bank Al-Maghrib
|Brukere
Morocco, Western Sahara
Hvorfor er du interessert i MAD?
