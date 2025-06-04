mad
MAD - Moroccan Dirham

Moroccan Dirham er valutaen til Morocco. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Moroccan Dirham vekslingskursen er MAD til USD kursen. Valutakoden for Morocco Dirham er MAD, og valutasymbolet er MAD. Nedenfor finner du Moroccan Dirham kurser og en valutaomregner.

MADMarokkansk dirham

Moroccan Dirham statistikk

NavnMoroccan Dirham
SymbolDirham
Underenhet1/100 = Santim
Underenhet symbolSantim
Topp MAD konverteringMAD til USD
Topp MAD diagramMAD til USD diagram

Moroccan Dirham profil

MynterFreq used: Santim10, Santim20, Santim50, Dirham1, Dirham2, Dirham5
Rarely used: Santim5
SedlerFreq used: Dirham20, Dirham50, Dirham100, Dirham200
SentralbankBank Al-Maghrib
Brukere
Morocco, Western Sahara

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15968
GBP / EUR1.14160
USD / JPY156.436
GBP / USD1.32389
USD / CHF0.804055
USD / CAD1.40376
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.652019

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%