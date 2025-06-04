stn
STN - Sao Tomean Dobra

Sao Tomean Dobra er valutaen til São Tomé and Príncipe. Valutakoden for São Tomé and Príncipe Dobra er STN, og valutasymbolet er Db. Nedenfor finner du Sao Tomean Dobra kurser og en valutaomregner.

STNSaotomeansk dobra

Sao Tomean Dobra statistikk

NavnSao Tomean Dobra
SymbolDb
Underenhet1/100 = cêntimo
Underenhet symbolcêntimo

Sao Tomean Dobra profil

MynterFreq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
SedlerFreq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
Brukere
São Tomé and Príncipe

