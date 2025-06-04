STN - Sao Tomean Dobra
Sao Tomean Dobra er valutaen til São Tomé and Príncipe. Valutakoden for São Tomé and Príncipe Dobra er STN, og valutasymbolet er Db. Nedenfor finner du Sao Tomean Dobra kurser og en valutaomregner.
Sao Tomean Dobra statistikk
|Navn
|Sao Tomean Dobra
|Symbol
|Db
|Underenhet
|1/100 = cêntimo
|Underenhet symbol
|cêntimo
Sao Tomean Dobra profil
|Mynter
|Freq used: cêntimo10, cêntimo20, cêntimo50, Db1, Db2
|Sedler
|Freq used: Db5, Db10, Db20, Db50, Db100, Db200
|Brukere
São Tomé and Príncipe
São Tomé and Príncipe
Hvorfor er du interessert i STN?
