VND - Vietnamese Dong
Vietnamese Dong er valutaen til Viet Nam. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Vietnamese Dong vekslingskursen er VND til USD kursen. Valutakoden for Viet Nam Dong er VND, og valutasymbolet er ₫. Nedenfor finner du Vietnamese Dong kurser og en valutaomregner.
Vietnamese Dong statistikk
|Navn
|Vietnamese Dong
|Symbol
|₫
|Underenhet
|1/10 = hào
|Underenhet symbol
|hào
|Topp VND konvertering
|VND til USD
|Topp VND diagram
|VND til USD diagram
Vietnamese Dong profil
|Mynter
|Freq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
|Sedler
|Freq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
|Sentralbank
|State Bank of Vietnam
|Brukere
Viet Nam
Hvorfor er du interessert i VND?
