VND - Vietnamese Dong

Vietnamese Dong er valutaen til Viet Nam. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Vietnamese Dong vekslingskursen er VND til USD kursen. Valutakoden for Viet Nam Dong er VND, og valutasymbolet er ₫. Nedenfor finner du Vietnamese Dong kurser og en valutaomregner.

Vietnamese Dong statistikk

NavnVietnamese Dong
Symbol
Underenhet1/10 = hào
Underenhet symbolhào
Topp VND konverteringVND til USD
Topp VND diagramVND til USD diagram

Vietnamese Dong profil

MynterFreq used: ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000
SedlerFreq used: ₫100, ₫200, ₫500, ₫1000, ₫2000, ₫5000, ₫10000, ₫20000, ₫500000
SentralbankState Bank of Vietnam
Brukere
Viet Nam

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15943
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.473
GBP / USD1.32354
USD / CHF0.804486
USD / CAD1.40391
EUR / JPY181.419
AUD / USD0.651760

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%