AFN - Afghan Afghani

Afghan Afghani er valutaen til Afghanistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Afghan Afghani vekslingskursen er AFN til USD kursen. Valutakoden for Afghanistan Afghani er AFN, og valutasymbolet er ؋. Nedenfor finner du Afghan Afghani kurser og en valutaomregner.

Afghan Afghani statistikk

NavnAfghan Afghani
Symbol؋
Underenhet1/100 = Pul
Underenhet symbolPul
Topp AFN konverteringAFN til USD
Topp AFN diagramAFN til USD diagram

Afghan Afghani profil

MynterFreq used: ؋1, ؋2, ؋5
SedlerFreq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
SentralbankDa Afghanistan Bank
Brukere
Afghanistan

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15930
GBP / EUR1.14150
USD / JPY156.483
GBP / USD1.32334
USD / CHF0.804449
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651811

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%