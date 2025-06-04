AFN - Afghan Afghani
Afghan Afghani er valutaen til Afghanistan. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Afghan Afghani vekslingskursen er AFN til USD kursen. Valutakoden for Afghanistan Afghani er AFN, og valutasymbolet er ؋. Nedenfor finner du Afghan Afghani kurser og en valutaomregner.
Afghan Afghani statistikk
|Navn
|Afghan Afghani
|Symbol
|؋
|Underenhet
|1/100 = Pul
|Underenhet symbol
|Pul
|Topp AFN konvertering
|AFN til USD
|Topp AFN diagram
|AFN til USD diagram
Afghan Afghani profil
|Mynter
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5
|Sedler
|Freq used: ؋1, ؋2, ؋5, ؋10, ؋20, ؋50, ؋100, ؋500, ؋1000
|Sentralbank
|Da Afghanistan Bank
|Brukere
Afghanistan
Afghanistan
Hvorfor er du interessert i AFN?
