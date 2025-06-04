AMD - Armenian Dram
Armenian Dram er valutaen til Armenia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Armenian Dram vekslingskursen er AMD til USD kursen. Valutakoden for Armenia Dram er AMD, og valutasymbolet er ֏. Nedenfor finner du Armenian Dram kurser og en valutaomregner.
Armenian Dram statistikk
|Navn
|Armenian Dram
|Symbol
|֏
|Underenhet
|1/100 = Luma
|Underenhet symbol
|Luma
|Topp AMD konvertering
|AMD til USD
|Topp AMD diagram
|AMD til USD diagram
Armenian Dram profil
|Mynter
|Freq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
|Sedler
|Freq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
|Sentralbank
|Central Bank of Armenia
|Brukere
Armenia
Armenia
