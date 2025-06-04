amd
AMD - Armenian Dram

Armenian Dram er valutaen til Armenia. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Armenian Dram vekslingskursen er AMD til USD kursen. Valutakoden for Armenia Dram er AMD, og valutasymbolet er ֏. Nedenfor finner du Armenian Dram kurser og en valutaomregner.

AMDArmensk dram

Armenian Dram statistikk

NavnArmenian Dram
Symbol֏
Underenhet1/100 = Luma
Underenhet symbolLuma
Topp AMD konverteringAMD til USD
Topp AMD diagramAMD til USD diagram

Armenian Dram profil

MynterFreq used: 10֏, 20֏, 50֏, 100֏, 200֏, 500֏
SedlerFreq used: 500֏, 1000֏, 5000֏, 10000֏, 20000֏, 50000֏, 100000֏
SentralbankCentral Bank of Armenia
Brukere
Armenia

