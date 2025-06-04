ggp
GGP - Guernsey Pound

Guernsey Pound er valutaen til Guernsey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guernsey Pound vekslingskursen er GGP til USD kursen. Valutakoden for Guernsey Pound er GGP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Guernsey Pound kurser og en valutaomregner.

GGPGuernsey pund

Guernsey Pound statistikk

NavnGuernsey Pound
Symbol£
Underenhet1/100 = Penny
Underenhet symbolp
Topp GGP konverteringGGP til USD
Topp GGP diagramGGP til USD diagram

Guernsey Pound profil

MynterFreq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
SedlerFreq used: £1, £5, £10, £20, £50
Brukere
Guernsey

