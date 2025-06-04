GGP - Guernsey Pound

Guernsey Pound er valutaen til Guernsey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guernsey Pound vekslingskursen er GGP til USD kursen. Valutakoden for Guernsey Pound er GGP , og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Guernsey Pound kurser og en valutaomregner.