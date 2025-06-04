GGP - Guernsey Pound
Guernsey Pound er valutaen til Guernsey. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Guernsey Pound vekslingskursen er GGP til USD kursen. Valutakoden for Guernsey Pound er GGP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Guernsey Pound kurser og en valutaomregner.
Guernsey Pound statistikk
|Navn
|Guernsey Pound
|Symbol
|£
|Underenhet
|1/100 = Penny
|Underenhet symbol
|p
|Topp GGP konvertering
|GGP til USD
|Topp GGP diagram
|GGP til USD diagram
Guernsey Pound profil
|Mynter
|Freq used: p1, p2, p5, p10, p20, p50, £1, £2
|Sedler
|Freq used: £1, £5, £10, £20, £50
|Brukere
Guernsey
Guernsey
Hvorfor er du interessert i GGP?
