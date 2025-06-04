KYD - Caymanian Dollar
Caymanian Dollar er valutaen til Cayman Islands. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Caymanian Dollar vekslingskursen er KYD til USD kursen. Valutakoden for Cayman Islands Dollar er KYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Caymanian Dollar kurser og en valutaomregner.
Caymanian Dollar statistikk
|Navn
|Caymanian Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
|Topp KYD konvertering
|KYD til USD
|Topp KYD diagram
|KYD til USD diagram
Caymanian Dollar profil
|Mynter
|Freq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
|Sedler
|Freq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
|Sentralbank
|Cayman Islands Monetary Authority
|Brukere
Cayman Islands
Cayman Islands
