kyd
KYD - Caymanian Dollar

Caymanian Dollar er valutaen til Cayman Islands. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Caymanian Dollar vekslingskursen er KYD til USD kursen. Valutakoden for Cayman Islands Dollar er KYD, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Caymanian Dollar kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

kyd
KYDCaymansk dollar

Caymanian Dollar statistikk

NavnCaymanian Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp KYD konverteringKYD til USD
Topp KYD diagramKYD til USD diagram

Caymanian Dollar profil

MynterFreq used: Cent1, Cent5, Cent10, Cent25
SedlerFreq used: $1, $5, $10, $25, $50, $100
SentralbankCayman Islands Monetary Authority
Brukere
Cayman Islands

Hvorfor er du interessert i KYD?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på KYD e-postoppdateringerFå KYD kurser på min telefonFå en KYD valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14161
USD / JPY156.427
GBP / USD1.32398
USD / CHF0.803899
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.416
AUD / USD0.652004

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%