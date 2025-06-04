KYD - Caymanian Dollar

Caymanian Dollar er valutaen til Cayman Islands. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Caymanian Dollar vekslingskursen er KYD til USD kursen. Valutakoden for Cayman Islands Dollar er KYD , og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Caymanian Dollar kurser og en valutaomregner.