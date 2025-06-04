ves
VES - Venezuelan Bolívar

Venezuelan Bolívar er valutaen til Venezuela. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Venezuelan Bolívar vekslingskursen er VES til USD kursen. Valutakoden for Venezuela Bolívar er VES, og valutasymbolet er Bs.S. Nedenfor finner du Venezuelan Bolívar kurser og en valutaomregner.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.

ves
VESVenezuelansk bolívar

Venezuelan Bolívar statistikk

NavnVenezuelan Bolívar
SymbolBs. S
Underenhet1/100 = céntimo
Underenhet symbol¢
Topp VES konverteringVES til USD
Topp VES diagramVES til USD diagram

Venezuelan Bolívar profil

Kallenavnbolo(s), luca(s)
MynterFreq used: Bs. S1, 50¢
SedlerFreq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
SentralbankBanco Central de Venezuela
Brukere
Venezuela

