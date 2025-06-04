VES - Venezuelan Bolívar

Venezuelan Bolívar er valutaen til Venezuela. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Venezuelan Bolívar vekslingskursen er VES til USD kursen. Valutakoden for Venezuela Bolívar er VES , og valutasymbolet er Bs.S. Nedenfor finner du Venezuelan Bolívar kurser og en valutaomregner.

Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.