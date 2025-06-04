VES - Venezuelan Bolívar
Venezuelan Bolívar er valutaen til Venezuela. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Venezuelan Bolívar vekslingskursen er VES til USD kursen. Valutakoden for Venezuela Bolívar er VES, og valutasymbolet er Bs.S. Nedenfor finner du Venezuelan Bolívar kurser og en valutaomregner.
Notice: The Bolivar Soberano has many official rates.
Venezuelan Bolívar statistikk
|Navn
|Venezuelan Bolívar
|Symbol
|Bs. S
|Underenhet
|1/100 = céntimo
|Underenhet symbol
|¢
|Topp VES konvertering
|VES til USD
|Topp VES diagram
|VES til USD diagram
Venezuelan Bolívar profil
|Kallenavn
|bolo(s), luca(s)
|Mynter
|Freq used: Bs. S1, 50¢
|Sedler
|Freq used: Bs. S2, Bs. S5, Bs. S10, Bs. S20, Bs. S50, Bs. S100, Bs. S200, Bs. S500
|Sentralbank
|Banco Central de Venezuela
|Brukere
Venezuela
Hvorfor er du interessert i VES?
