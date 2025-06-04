dzd
DZD - Algerian Dinar

Algerian Dinar er valutaen til Algeria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Algerian Dinar vekslingskursen er DZD til USD kursen. Valutakoden for Algeria Dinar er DZD, og valutasymbolet er دج. Nedenfor finner du Algerian Dinar kurser og en valutaomregner.

DZDAlgerisk dinar

Algerian Dinar statistikk

NavnAlgerian Dinar
SymbolDA
Underenhet1/100 = Santeem
Underenhet symbolSanteem
Topp DZD konverteringDZD til USD
Topp DZD diagramDZD til USD diagram

Algerian Dinar profil

MynterFreq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
SedlerFreq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
SentralbankBank of Algeria
Brukere
Algeria

