DZD - Algerian Dinar
Algerian Dinar er valutaen til Algeria. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Algerian Dinar vekslingskursen er DZD til USD kursen. Valutakoden for Algeria Dinar er DZD, og valutasymbolet er دج. Nedenfor finner du Algerian Dinar kurser og en valutaomregner.
Algerian Dinar statistikk
|Navn
|Algerian Dinar
|Symbol
|DA
|Underenhet
|1/100 = Santeem
|Underenhet symbol
|Santeem
|Topp DZD konvertering
|DZD til USD
|Topp DZD diagram
|DZD til USD diagram
Algerian Dinar profil
|Mynter
|Freq used: DA5, DA20, DA50
Rarely used: DA1, DA2, DA100
|Sedler
|Freq used: DA100, DA200, DA500, DA1000, DA2000
|Sentralbank
|Bank of Algeria
|Brukere
Algeria
Hvorfor er du interessert i DZD?
