zwl
ZWL - Zimbabwean Dollar

Zimbabwean Dollar er valutaen til Zimbabwe. Valutakoden for Zimbabwe Dollar er ZWL, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Zimbabwean Dollar kurser og en valutaomregner.

Notice: This Zimbabwe dollar (ZWL) has been suspended indefinitely.

Velg en valuta

zwl
ZWLZimbabwisk dollar (foreldet)

Zimbabwean Dollar statistikk

NavnZimbabwean Dollar
Symbol$
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent

Zimbabwean Dollar profil

SentralbankReserve Bank of Zimbabwe

Hvorfor er du interessert i ZWL?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på ZWL e-postoppdateringerFå ZWL kurser på min telefonFå en ZWL valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15951
GBP / EUR1.14168
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32379
USD / CHF0.804388
USD / CAD1.40420
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651726

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%