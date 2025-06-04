ZWL - Zimbabwean Dollar
Zimbabwean Dollar er valutaen til Zimbabwe. Valutakoden for Zimbabwe Dollar er ZWL, og valutasymbolet er $. Nedenfor finner du Zimbabwean Dollar kurser og en valutaomregner.
Notice: This Zimbabwe dollar (ZWL) has been suspended indefinitely.
Zimbabwean Dollar statistikk
|Navn
|Zimbabwean Dollar
|Symbol
|$
|Underenhet
|1/100 = Cent
|Underenhet symbol
|Cent
Zimbabwean Dollar profil
|Sentralbank
|Reserve Bank of Zimbabwe
Hvorfor er du interessert i ZWL?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på ZWL e-postoppdateringerFå ZWL kurser på min telefonFå en ZWL valutadata API for min bedrift