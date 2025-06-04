GHS - Ghanaian Cedi
Ghanaian Cedi er valutaen til Ghana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ghanaian Cedi vekslingskursen er GHS til USD kursen. Valutakoden for Ghana Cedi er GHS, og valutasymbolet er GH₵. Nedenfor finner du Ghanaian Cedi kurser og en valutaomregner.
Ghanaian Cedi statistikk
|Navn
|Ghanaian Cedi
|Symbol
|GH¢
|Underenhet
|1/100 = Ghana Pesewa
|Underenhet symbol
|Gp
|Topp GHS konvertering
|GHS til USD
|Topp GHS diagram
|GHS til USD diagram
Ghanaian Cedi profil
|Mynter
|Freq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
|Sedler
|Freq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
|Sentralbank
|Bank of Ghana
|Brukere
Ghana
Ghana
