GHS - Ghanaian Cedi

Ghanaian Cedi er valutaen til Ghana. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Ghanaian Cedi vekslingskursen er GHS til USD kursen. Valutakoden for Ghana Cedi er GHS, og valutasymbolet er GH₵. Nedenfor finner du Ghanaian Cedi kurser og en valutaomregner.

GHSGhanesisk cedi

Ghanaian Cedi statistikk

NavnGhanaian Cedi
SymbolGH¢
Underenhet1/100 = Ghana Pesewa
Underenhet symbolGp
Topp GHS konverteringGHS til USD
Topp GHS diagramGHS til USD diagram

Ghanaian Cedi profil

MynterFreq used: 10Gp, 20Gp, 50Gp, GH¢1
SedlerFreq used: GH¢5, GH¢10, GH¢20, GH¢50, GH¢1
SentralbankBank of Ghana
Brukere
Ghana

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14155
USD / JPY156.447
GBP / USD1.32369
USD / CHF0.804139
USD / CAD1.40384
EUR / JPY181.411
AUD / USD0.651916

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%