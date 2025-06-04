tzs
TZS - Tanzanian Shilling

Tanzanian Shilling er valutaen til Tanzania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Tanzanian Shilling vekslingskursen er TZS til USD kursen. Valutakoden for Tanzania Shilling er TZS, og valutasymbolet er TSh. Nedenfor finner du Tanzanian Shilling kurser og en valutaomregner.

tzs
TZSTanzaniansk shilling

Tanzanian Shilling statistikk

NavnTanzanian Shilling
SymbolShilling
Underenhet1/100 = Cent
Underenhet symbolCent
Topp TZS konverteringTZS til USD
Topp TZS diagramTZS til USD diagram

Tanzanian Shilling profil

MynterFreq used: Cent5, Cent10, Cent20, Shilling1, Shilling5, Shilling10, Shilling20, Shilling50, Shilling100, Shilling200
SedlerFreq used: Shilling500, Shilling1000, Shilling2000, Shilling5000, Shilling10000
SentralbankBank of Tanzania
Brukere
Tanzania

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15956
GBP / EUR1.14154
USD / JPY156.464
GBP / USD1.32368
USD / CHF0.804438
USD / CAD1.40404
EUR / JPY181.430
AUD / USD0.651824

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%