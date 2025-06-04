xpf
XPF - CFP Franc

CFP Franc er valutaen til Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære CFP Franc vekslingskursen er XPF til USD kursen. Valutakoden for Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc er XPF, og valutasymbolet er ₣. Nedenfor finner du CFP Franc kurser og en valutaomregner.

XPFCFP-franc

CFP Franc statistikk

NavnCFP Franc
SymbolFranc
Underenhet1/100 = Centime
Underenhet symbolCentime
Topp XPF konverteringXPF til USD
Topp XPF diagramXPF til USD diagram

CFP Franc profil

MynterFreq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
SedlerFreq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
SentralbankInstitut d’émission d’Outre-Mer
Brukere
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands

