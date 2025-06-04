XPF - CFP Franc

CFP Franc er valutaen til Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære CFP Franc vekslingskursen er XPF til USD kursen. Valutakoden for Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc er XPF , og valutasymbolet er ₣. Nedenfor finner du CFP Franc kurser og en valutaomregner.