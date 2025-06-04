XPF - CFP Franc
CFP Franc er valutaen til Comptoirs Français du Pacifique (CFP). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære CFP Franc vekslingskursen er XPF til USD kursen. Valutakoden for Comptoirs Français du Pacifique (CFP) Franc er XPF, og valutasymbolet er ₣. Nedenfor finner du CFP Franc kurser og en valutaomregner.
CFP Franc statistikk
|Navn
|CFP Franc
|Symbol
|Franc
|Underenhet
|1/100 = Centime
|Underenhet symbol
|Centime
|Topp XPF konvertering
|XPF til USD
|Topp XPF diagram
|XPF til USD diagram
CFP Franc profil
|Mynter
|Freq used: Franc1, Franc2, Franc5, Franc10, Franc20, Franc50, Franc100
|Sedler
|Freq used: Franc500, Franc1000, Franc5000, Franc10000
|Sentralbank
|Institut d’émission d’Outre-Mer
|Brukere
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands
Comptoirs Français du Pacifique (CFP), French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna Islands
Hvorfor er du interessert i XPF?
Jeg vil...Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på XPF e-postoppdateringerFå XPF kurser på min telefonFå en XPF valutadata API for min bedrift