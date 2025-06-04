xcg
XCG - Caribbean Guilder

Caribbean Guilder er valutaen til Netherlands Antilles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Caribbean Guilder vekslingskursen er XCG til USD kursen. Valutakoden for Netherlands Antilles Guilder er XCG. Nedenfor finner du Caribbean Guilder kurser og en valutaomregner.

XCGKaribisk gylden

Caribbean Guilder statistikk

NavnCaribbean Guilder
SymbolCg
Underenhet
Underenhet symbol
Topp XCG konverteringXCG til USD
Topp XCG diagramXCG til USD diagram

Caribbean Guilder profil

SedlerFreq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
Brukere
Caribbean Guilder

