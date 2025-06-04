XCG - Caribbean Guilder
Caribbean Guilder er valutaen til Netherlands Antilles. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Caribbean Guilder vekslingskursen er XCG til USD kursen. Valutakoden for Netherlands Antilles Guilder er XCG. Nedenfor finner du Caribbean Guilder kurser og en valutaomregner.
Caribbean Guilder statistikk
|Navn
|Caribbean Guilder
|Symbol
|Cg
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp XCG konvertering
|XCG til USD
|Topp XCG diagram
|XCG til USD diagram
Caribbean Guilder profil
|Sedler
|Freq used: 10Cg, 20Cg, 50Cg, 100Cg, 200Cg
|Brukere
Caribbean Guilder
Caribbean Guilder
