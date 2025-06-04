xdr
XDR - IMF Special Drawing Rights

IMF Special Drawing Rights er valutaen til International Monetary Fund (IMF). Våre valuta rangeringer viser at den mest populære IMF Special Drawing Rights vekslingskursen er XDR til USD kursen. Valutakoden for International Monetary Fund (IMF) Special Drawing Rights er XDR. Nedenfor finner du IMF Special Drawing Rights kurser og en valutaomregner.

XDRIMF spesielle trekkrettigheter

IMF Special Drawing Rights statistikk

NavnIMF Special Drawing Rights
SymbolSpecial Drawing Rights
Underenhet
Underenhet symbol
Topp XDR konverteringXDR til USD
Topp XDR diagramXDR til USD diagram

IMF Special Drawing Rights profil

Brukere
International Monetary Fund (IMF)

