AWG - Aruban or Dutch Guilder

Aruban or Dutch Guilder er valutaen til Aruba. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Aruban or Dutch Guilder vekslingskursen er AWG til USD kursen. Valutakoden for Aruba Guilder er AWG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finner du Aruban or Dutch Guilder kurser og en valutaomregner.

AWGArubansk eller nederlandsk gylden

Aruban or Dutch Guilder statistikk

NavnAruban or Dutch Guilder
Symbolƒ
Underenhet
Underenhet symbol
Topp AWG konverteringAWG til USD
Topp AWG diagramAWG til USD diagram

Aruban or Dutch Guilder profil

Brukere
Aruba

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15950
GBP / EUR1.14132
USD / JPY156.455
GBP / USD1.32336
USD / CHF0.804343
USD / CAD1.40386
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651801

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%