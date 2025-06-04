AWG - Aruban or Dutch Guilder
Aruban or Dutch Guilder er valutaen til Aruba. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Aruban or Dutch Guilder vekslingskursen er AWG til USD kursen. Valutakoden for Aruba Guilder er AWG, og valutasymbolet er ƒ. Nedenfor finner du Aruban or Dutch Guilder kurser og en valutaomregner.
Aruban or Dutch Guilder statistikk
|Navn
|Aruban or Dutch Guilder
|Symbol
|ƒ
|Underenhet
|Underenhet symbol
|Topp AWG konvertering
|AWG til USD
|Topp AWG diagram
|AWG til USD diagram
Aruban or Dutch Guilder profil
|Brukere
Aruba
Aruba
