LBP - Lebanese Pound
Lebanese Pound er valutaen til Lebanon. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lebanese Pound vekslingskursen er LBP til USD kursen. Valutakoden for Lebanon Pound er LBP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Lebanese Pound kurser og en valutaomregner.
Lebanese Pound statistikk
|Navn
|Lebanese Pound
|Symbol
|ل.ل
|Underenhet
|1/100 = Piastre
|Underenhet symbol
|Piastre
|Topp LBP konvertering
|LBP til USD
|Topp LBP diagram
|LBP til USD diagram
Lebanese Pound profil
|Mynter
|Freq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
|Sedler
|Freq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
|Sentralbank
|Bangue du Liban
|Brukere
Lebanon
Hvorfor er du interessert i LBP?
