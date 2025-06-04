lbp
LBP - Lebanese Pound

Lebanese Pound er valutaen til Lebanon. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lebanese Pound vekslingskursen er LBP til USD kursen. Valutakoden for Lebanon Pound er LBP, og valutasymbolet er £. Nedenfor finner du Lebanese Pound kurser og en valutaomregner.

Velg en valuta

lbp
LBPLibanesisk pund

Lebanese Pound statistikk

NavnLebanese Pound
Symbolل.ل
Underenhet1/100 = Piastre
Underenhet symbolPiastre
Topp LBP konverteringLBP til USD
Topp LBP diagramLBP til USD diagram

Lebanese Pound profil

MynterFreq used: ل.ل250, ل.ل500
Rarely used: ل.ل50, ل.ل100
SedlerFreq used: ل.ل1000, ل.ل5000, ل.ل10000, ل.ل20000, ل.ل50000, ل.ل100000
SentralbankBangue du Liban
Brukere
Lebanon

Hvorfor er du interessert i LBP?

Jeg vil...

Sende en billig pengeoverføring til USASende en billig pengeoverføring til StorbritanniaSende en billig pengeoverføring til CanadaSende en billig pengeoverføring til AustraliaSende en billig pengeoverføring til New ZealandAbonner på LBP e-postoppdateringerFå LBP kurser på min telefonFå en LBP valutadata API for min bedrift

Direkte valutakurser

ValutaKursEndring
EUR / USD1.15975
GBP / EUR1.14158
USD / JPY156.431
GBP / USD1.32395
USD / CHF0.803921
USD / CAD1.40387
EUR / JPY181.422
AUD / USD0.651997

Sentralbankrenter

ValutaRente
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%