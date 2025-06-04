LTL - Lithuanian Litas

Lithuanian Litas er valutaen til Lithuania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lithuanian Litas vekslingskursen er LTL til USD kursen. Valutakoden for Lithuania Litas er LTL , og valutasymbolet er Lt. Nedenfor finner du Lithuanian Litas kurser og en valutaomregner.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.