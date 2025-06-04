ltl
LTL - Lithuanian Litas

Lithuanian Litas er valutaen til Lithuania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lithuanian Litas vekslingskursen er LTL til USD kursen. Valutakoden for Lithuania Litas er LTL, og valutasymbolet er Lt. Nedenfor finner du Lithuanian Litas kurser og en valutaomregner.

The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.

LTLLitauisk litas

Lithuanian Litas statistikk

NavnLithuanian Litas
SymbolLt
Underenhet1/100 = Centas
Underenhet symbolct
Topp LTL konverteringLTL til USD
Topp LTL diagramLTL til USD diagram

Lithuanian Litas profil

MynterFreq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
SedlerFreq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
SentralbankBank of Lithuania
Brukere
Lithuania

