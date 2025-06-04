LTL - Lithuanian Litas
Lithuanian Litas er valutaen til Lithuania. Våre valuta rangeringer viser at den mest populære Lithuanian Litas vekslingskursen er LTL til USD kursen. Valutakoden for Lithuania Litas er LTL, og valutasymbolet er Lt. Nedenfor finner du Lithuanian Litas kurser og en valutaomregner.
The Lithuanian Litas was replaced by the Euro on January 1, 2015.
Lithuanian Litas statistikk
|Navn
|Lithuanian Litas
|Symbol
|Lt
|Underenhet
|1/100 = Centas
|Underenhet symbol
|ct
|Topp LTL konvertering
|LTL til USD
|Topp LTL diagram
|LTL til USD diagram
Lithuanian Litas profil
|Mynter
|Freq used: ct1, ct2, ct5, ct10, ct20, ct50, Lt1, Lt2, Lt5
|Sedler
|Freq used: Lt10, Lt20, Lt50, Lt100, Lt200, Lt500
|Sentralbank
|Bank of Lithuania
|Brukere
Lithuania
