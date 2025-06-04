- Etusivu
Xe:n valuuttaopas tarjoaa valuuttakurssit, valuuttamarkkinauutisia ja faktoja kaikista maailman valuutoista – kuten Yhdysvaltain dollarista ja eurosta. Voit myös tutustua jokaiseen valuuttaan saatavilla oleviin palveluihin, kuten rahansiirtoihin, valuuttadataan ja muuhun.
A
B
BAM - Bosnia-Hertsegovinan vaihdettava markka
BBD - Barbadoksen dollari
BCH - Bitcoin Cash
BDT - Bangladeshin taka
BGN - Bulgarian lev
BHD - Bahrainin dinaari
BIF - Burundin frangi
BMD - Bermudan dollari
BND - Brunein dollari
BOB - Bolivian boliviano
BRL - Brasilian real
BSD - Bahaman dollari
BTC - Bitcoin
BTN - Bhutanin ngultrum
BWP - Botswanan pula
BYN - Valko-Venäjän rupla
BYR - Valko-Venäjän rupla
BZD - Belizen dollari
C
D
E
G
H
I
K
L
M
MAD - Marokon dirhami
MDL - Moldovan leu
MGA - Madagaskarin ariary
MKD - Makedonian denaari
MMK - Myanmarin kyat
MNT - Mongolian tugrik
MOP - Macaon pataca
MRU - Mauritanian ouguiya
MUR - Mauritiuksen rupia
MVR - Malediivien rufiyaa
MWK - Malawin kwacha
MXN - Meksikon peso
MYR - Malesian ringgit
MZN - Mosambikin metical
N
P
S
SAR - Saudi-Arabian rial
SBD - Salomonsaarten dollari
SCR - Seychellien rupia
SDG - Sudanin punta
SEK - Ruotsin kruunu
SGD - Singaporen dollari
SHP - Saint Helenan punta
SLE - Sierra Leonen leone
SLL - Sierra Leonen leone
SOS - Somalian šillinki
SPL - Seborgan luigino
SRD - Surinamen dollari
STN - São Tomé ja Príncipen dobra
SVC - El Salvadorin colón
SYP - Syyrian punta
SZL - Swazimaan lilangeni
T
U
X