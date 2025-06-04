Valuuttaopas

Xe:n valuuttaopas tarjoaa valuuttakurssit, valuuttamarkkinauutisia ja faktoja kaikista maailman valuutoista – kuten Yhdysvaltain dollarista ja eurosta. Voit myös tutustua jokaiseen valuuttaan saatavilla oleviin palveluihin, kuten rahansiirtoihin, valuuttadataan ja muuhun.

A
ada
ADA - Cardano
aed
AED - Arabiemiirikuntien dirhami
afn
AFN - Afganistanin afgaani
all
ALL - Albanian lek
amd
AMD - Armenian dram
ang
ANG - Alankomaiden Antillien guldeni
aoa
AOA - Angolan kwanza
ars
ARS - Argentiinan peso
aud
AUD - Australian dollari
awg
AWG - Aruban floriini
azn
AZN - Azerbaidžanin manat
B
bam
BAM - Bosnia-Hertsegovinan vaihdettava markka
bbd
BBD - Barbadoksen dollari
bch
BCH - Bitcoin Cash
bdt
BDT - Bangladeshin taka
bgn
BGN - Bulgarian lev
bhd
BHD - Bahrainin dinaari
bif
BIF - Burundin frangi
bmd
BMD - Bermudan dollari
bnd
BND - Brunein dollari
bob
BOB - Bolivian boliviano
brl
BRL - Brasilian real
bsd
BSD - Bahaman dollari
btc
BTC - Bitcoin
btn
BTN - Bhutanin ngultrum
bwp
BWP - Botswanan pula
byn
BYN - Valko-Venäjän rupla
byr
BYR - Valko-Venäjän rupla
bzd
BZD - Belizen dollari
C
cad
CAD - Kanadan dollari
cdf
CDF - Kongon frangi
chf
CHF - Sveitsin frangi
clp
CLP - Chilen peso
cny
CNY - Kiinan yuan
cop
COP - Kolumbian peso
crc
CRC - Costa Rican colón
cuc
CUC - Kuuban vaihdettava peso
cup
CUP - Kuuban peso
cve
CVE - Kap Verden escudo
czk
CZK - Tšekin koruna
D
djf
DJF - Djiboutin frangi
dkk
DKK - Tanskan kruunu
doge
DOGE - Dogecoin
dop
DOP - Dominikaanisen tasavallan peso
dot
DOT - Polkadot
dzd
DZD - Algerian dinaari
E
eek
EEK - Viron kruunu
egp
EGP - Egyptin punta
ern
ERN - Eritrean nakfa
etb
ETB - Etiopian birr
eth
ETH - Ethereum
eur
EUR - Euro
F
fjd
FJD - Fidžin dollari
fkp
FKP - Falklandin punta
G
gbp
GBP - Englannin punta
gel
GEL - Georgian lari
ggp
GGP - Guernseyn punta
ghs
GHS - Ghanan cedi
gip
GIP - Gibraltarin punta
gmd
GMD - Gambian dalasi
gnf
GNF - Guinean frangi
gtq
GTQ - Guatemalan quetzal
gyd
GYD - Guyanan dollari
H
hkd
HKD - Hongkongin dollari
hnl
HNL - Hondurasin lempira
hrk
HRK - Kroatian kuna
htg
HTG - Haitin gourde
huf
HUF - Unkarin forintti
I
idr
IDR - Indonesian rupia
ils
ILS - Israelin uusi sekeli
imp
IMP - Mansaaren punta
inr
INR - Intian rupia
iqd
IQD - Irakin dinaari
irr
IRR - Iranin rial
isk
ISK - Islannin kruunu
J
jep
JEP - Jerseyn punta
jmd
JMD - Jamaikan dollari
jod
JOD - Jordanian dinaari
jpy
JPY - Japanin jeni
K
kes
KES - Kenian šillinki
kgs
KGS - Kirgisian som
khr
KHR - Kambodžan riel
kmf
KMF - Komorien frangi
kpw
KPW - Pohjois-Korean won
krw
KRW - Etelä-Korean won
kwd
KWD - Kuwaitin dinaari
kyd
KYD - Caymansaarten dollari
kzt
KZT - Kazakstanin tenge
L
lak
LAK - Laosin kip
lbp
LBP - Libanonin punta
link
LINK - Chainlink
lkr
LKR - Sri Lankan rupia
lrd
LRD - Liberian dollari
lsl
LSL - Lesothon loti
ltc
LTC - Litecoin
ltl
LTL - Liettuan liti
luna
LUNA - Terra
lvl
LVL - Latvian lati
lyd
LYD - Libyan dinaari
M
mad
MAD - Marokon dirhami
mdl
MDL - Moldovan leu
mga
MGA - Madagaskarin ariary
mkd
MKD - Makedonian denaari
mmk
MMK - Myanmarin kyat
mnt
MNT - Mongolian tugrik
mop
MOP - Macaon pataca
mru
MRU - Mauritanian ouguiya
mur
MUR - Mauritiuksen rupia
mvr
MVR - Malediivien rufiyaa
mwk
MWK - Malawin kwacha
mxn
MXN - Meksikon peso
myr
MYR - Malesian ringgit
mzn
MZN - Mosambikin metical
N
nad
NAD - Namibian dollari
ngn
NGN - Nigerian naira
nio
NIO - Nicaraguan córdoba
nok
NOK - Norjan kruunu
npr
NPR - Nepalin rupia
nzd
NZD - Uuden-Seelannin dollari
O
omr
OMR - Omanin rial
P
pab
PAB - Panaman balboa
pen
PEN - Perun sol
pgk
PGK - Papua-Uuden-Guinean kina
php
PHP - Filippiinien peso
pkr
PKR - Pakistanin rupia
pln
PLN - Puolan zloty
pyg
PYG - Paraguayn guarani
Q
qar
QAR - Qatarin rial
R
ron
RON - Romanian leu
rsd
RSD - Serbian dinaari
rub
RUB - Venäjän rupla
rwf
RWF - Ruandan frangi
S
sar
SAR - Saudi-Arabian rial
sbd
SBD - Salomonsaarten dollari
scr
SCR - Seychellien rupia
sdg
SDG - Sudanin punta
sek
SEK - Ruotsin kruunu
sgd
SGD - Singaporen dollari
shp
SHP - Saint Helenan punta
sle
SLE - Sierra Leonen leone
sll
SLL - Sierra Leonen leone
sos
SOS - Somalian šillinki
spl
SPL - Seborgan luigino
srd
SRD - Surinamen dollari
stn
STN - São Tomé ja Príncipen dobra
svc
SVC - El Salvadorin colón
syp
SYP - Syyrian punta
szl
SZL - Swazimaan lilangeni
T
thb
THB - Thaimaan baht
tjs
TJS - Tadžikistanin somoni
tmt
TMT - Turkmenistanin manat
tnd
TND - Tunisian dinaari
top
TOP - Tongan pa’anga
try
TRY - Turkin liira
ttd
TTD - Trinidadin ja Tobagon dollari
tvd
TVD - Tuvalun dollari
twd
TWD - Taiwanin uusi dollari
tzs
TZS - Tansanian šillinki
U
uah
UAH - Ukrainan hryvnia
ugx
UGX - Ugandan šillinki
uni
UNI - Uniswap
usd
USD - Yhdysvaltain dollari
uyu
UYU - Uruguayn peso
uzs
UZS - Uzbekistanin som
V
vef
VEF - Venezuelan bolívar
ves
VES - Venezuelan bolívar
vnd
VND - Vietnamin dong
vuv
VUV - Vanuatun vatu
W
wst
WST - Samoan tala
X
xaf
XAF - Keski-Afrikan CFA-frangi
xag
XAG - Hopeaunssi
xau
XAU - Kultaunssi
xcd
XCD - Itä-Karibian dollari
xcg
XCG - Karibian guldeni
xdr
XDR - IMF:n erityisnosto-oikeus
xlm
XLM - Stellar Lumen
xof
XOF - Länsi-Afrikan CFA-frangi
xpd
XPD - Palladiumunssi
xpf
XPF - CFP-frangi
xpt
XPT - Platinaunssi
xrp
XRP - Ripple
Y
yer
YER - Jemenin rial
Z
zar
ZAR - Etelä-Afrikan randi
zmk
ZMK - Sambian kwacha
zmw
ZMW - Sambian kwacha
zwd
ZWD - Zimbabwen dollari
zwg
ZWG - Zimbabwen dollari
zwl
ZWL - Zimbabwen dollari

Live Currency Rates

CurrencyRateChange
EUR / USD1.15921
GBP / EUR1.14163
USD / JPY156.494
GBP / USD1.32340
USD / CHF0.804471
USD / CAD1.40392
EUR / JPY181.410
AUD / USD0.651787

Keskuspankkien korot

ValuuttaKorko
JPY0.50%
CHF0.00%
EUR2.15%
USD4.25%
CAD2.50%
AUD3.60%
NZD3.00%
GBP4.00%