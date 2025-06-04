Suurten rahamäärien siirtäminen
Sitoumuksemme on muutakin kuin pankkikorkojen voittaminen. Hyödy omistautuneesta asiantuntijatuestamme, alhaisista maksuista, joustavista siirtomenetelmistä ja salamannopeista siirtonopeuksistamme.
Vertaile meitä pankkiisi ja näe Xe-ero
Tarjoamme jatkuvasti pankkien parasta vaihtokurssia, jotta voit pitää enemmän rahaa taskussa. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.
Miksi valita Xe
Nopeat siirrot
Rahan lähettäminen ulkomaille on helppoa ja nopeaa Xe:n avulla. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, joten rahasi ovat perillä ajoissa.
Alhaiset tai ei lainkaan maksuja
Saat alhaiset maksut, kun lähetät rahaa kansainvälisesti. Maksumme ovat läpinäkyviä, joten tiedät tarkalleen, mitä maksat etukäteen.
Turvalliset tapahtumat
Turvallisuutesi on etusijalla. Käytämme parasta tietosuojaa ja yritystason tietoturvaa suojellaksemme sinua ja rahojasi.
Reaaliaikainen seuranta
Seuraa siirtosi edistymistä alusta loppuun. Saat ilmoituksia jokaisesta askeleesta, jonka varasi ottavat.
24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki
Oletko valmis järjestämään suuren rahansiirron, mutta tarvitset opastusta tai sinulla on muita kysymyksiä? Olemme täällä auttamassa ja varmistamassa, että siirtosi sujuu ongelmitta.
Oli syy mikä tahansa, me huolehdimme sinusta.
Kiinteistön ostaminen ulkomailta
Asunnon ostaminen ulkomailta on jännittävä mutta monimutkainen matka. On tärkeää varmistaa, että siirrot ovat turvallisia, kustannustehokkaita ja että niitä käsitellään huolellisesti. Anna meidän auttaa sinua saamaan rahoistasi kaiken irti.
Muutto ulkomaille
Omaisuutesi on pakattu ja olet valmis muuttamaan ulkomaille, mutta nyt olet epävarma siitä, miten siirtää rahasi. Tämä voi olla pelottavaa, mutta meidän avullamme sen ei tarvitse olla.
Sijoittaminen ulkomaille
Haluatko laajentaa salkkuasi kansainvälisillä sijoituksilla? Pankkikorkojemme ansiosta saat rahoistasi parhaan mahdollisen hyödyn, jolloin sinulla on enemmän aikaa sijoittaa ja kasvattaa varallisuuttasi.
Asuntojen hallinnointi
Siirsitpä sitten vuokratuloja tai maksat kansainvälisen asuntolainan maksuja, varmistamme, että rahasi toimitetaan aina turvallisesti ja nopeasti.
Perheen tukeminen
Paremman elämän luominen itsellesi ja perheellesi vaatii sydäntä ja omistautumista. Xe:n avulla voit luottaa siihen, että läheisesi saavat tarvitsemansa rahat nopeasti ja luotettavasti.
Perinnönsiirrot
Perinnön siirtäminen ulkomaille voi olla monimutkaista ja ylivoimaista. Ymmärrämme huolellisuuden ja tarkkuuden tarpeen, ja olemme tukenasi kaikissa vaiheissa.
Siirrä suuria rahasummia ulkomaille Xe:n avulla
Luo tili
Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.
Välitön tarjous
Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.
Lähetä rahaa
Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.
Seuraa siirtoasi
Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Xe for business
Etsitkö maailmanlaajuisia liiketoimintaratkaisuja?
Tarvitsetpa sitten rajat ylittäviä maksuja tai valuuttariskien hallintaratkaisuja, meiltä saat kaiken irti. Suunnittele kansainväliset siirrot ja hallitse valuuttakurssiriskiä 130 valuutalla yli 190 maassa.
Suuri rahansiirto FAQ
Suurten rahamäärien lähettäminen Xe:llä on erittäin helppoa. Seuraa vain alla olevia 6 vaihetta.
Vaihe 1: Rekisteröidy ilmaiseksi
Kirjaudu sisään Xe-tilillesi tai rekisteröidy ilmaiseksi. Se vie vain muutaman minuutin, tarvitset vain sähköpostiosoitteen.
Vaihe 2: Pyydä tarjous
Kerro meille haluamasi valuutta, kuinka paljon rahaa haluat lähettää ja määränpää.
Vaihe 3: Lisää vastaanottaja
Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset esimerkiksi hänen nimensä ja osoitteensa).
Vaihe 4: Varmista henkilöllisyytesi
Joitakin siirtoja varten saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia, jotta voimme varmistaa, että kyseessä olet todella sinä ja että rahasi ovat turvassa.
Vaihe 5: Vahvista tarjouksesi
Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!
Vaihe 6: Seuraa siirtoa
Katso, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.
Xe tarjoaa useita tapoja lähettää rahaa.
Suoraveloitus ACH (suositellaan suurille siirroille):
Suoraveloitus eli Automated Clearing House (ACH) -maksut ottavat varat suoraan pankkitililtäsi.
Pankkisiirto (suositellaan suurille siirroille):
Pankkisiirrot: Pankkisiirrot siirtävät rahaa siirtämällä rahaa pankistasi meidän pankkiimme. Saamme rahat yleensä 24 tunnin kuluessa.
Pankki- tai luottokortti:
Korttimaksut kestävät yleensä alle 24 tuntia. Korttimaksuista peritään kuitenkin pieni lisämaksu.
Rahansiirron aloittaminen paljastaa tyypilliset kestot. Toimitusaika-arviot voivat muuttua valuutan, määränpään ja maksutavan mukaan. Seuraa siirtoja Xe-sovelluksen tai verkkosivuston toimintanäytön avulla ja keskustele suorassa chatissa virtuaaliassistenttimme Lexin kanssa.
Nopein maksuvaihtoehto:
Siirrot alkavat, kun olemme saaneet maksusi.
Korttimaksut ovat nopeinta, ne käsitellään lähes välittömästi. Valitse korttimaksu kiireellisiä siirtoja varten.
Pankkisiirrot, suoraveloitukset ja ACH-maksut ovat hieman hitaampia, ja niiden saapuminen meille voi kestää jopa 2 työpäivää.
Toimitusaika:
Maksun vastaanottamisen jälkeen lähetämme rahasi. Siirtojen saapuminen vastaanottajille kestää 1-3 arkipäivää valuutasta ja määränpäästä riippuen. Jos sinulla on huolia, keskustele Lexin kanssa siirtojen seuraamiseksi.
Jotta voit tehdä rahansiirron Xe:n avulla, tarvitset pankkitietosi, vastaanottajan pankkitiedot, siirrettävän summan ja valuutan, johon haluat vaihtaa.
Kun olet vahvistanut tiedot ja maksu on vastaanotettu, siirto käynnistyy.
Turvallisuutesi vuoksi meillä on rajoituksia sille, kuinka paljon voit lähettää yhdellä verkkosiirrolla.
Verkkosiirtoraja alueittain:
UK & Eurooppa (GBEU): 350 000 GBP tai vastaava lähetysvaluutta
Yhdysvallat (US): 535 000 USD tai vastaava lähetysvaluutta
Kanada (CA): 560 000 CAD tai vastaava lähetysvaluutta
Australia & Uusi-Seelanti (AUNZ): tai vastaava lähetysvaluutta
Valitsemasi maksutapa voi myös määrittää, kuinka paljon voit lähettää meiltä. Lue lisätietoja usein kysytyistä kysymyksistä ja katso luettelo käytettävissäsi olevista maksutavoista.
Asiakkaat Kanadassa ja Yhdysvalloissa, jotka maksavat pankki- tai tilisiirrolla:
Asiakkaiden Kanadassa on lähetettävä vähintään 3000 CAD dollaria maksaakseen pankki- tai tilisiirrolla
Asiakkaiden Yhdysvalloissa on lähetettävä vähintään 3000 USD dollaria maksaakseen pankki- tai tilisiirrolla.
Käytämme Xe:ssä huippuluokan turvatoimia suojellaksemme varojasi ja henkilökohtaisia tietojasi. Tähän sisältyy:
Salaus:
Kaikki alustamme kautta lähetetyt tiedot salataan SSL (Secure Socket Layer) -tekniikalla.
Sääntelyn noudattaminen:
Rahoitusviranomaiset sääntelevät meitä useilla lainkäyttöalueilla, mikä takaa tiukkojen turvallisuusstandardien noudattamisen.
Kaksitekijätodennus:
Tarjoamme kaksitekijätodennuksen (2FA) lisätäksemme tilillesi lisäturvaa.
Petostentorjunta:
Käytössä on kehittyneet seurantajärjestelmät petosten havaitsemiseksi ja estämiseksi.
Turvalliset maksutavat:
Käytämme vain turvallisia ja luotettavia maksutapoja varmistaaksemme varojen turvallisuuden siirtoprosessin aikana.
Jos lähetät yli 50 000 Yhdysvaltain dollaria vuodessa (tai vastaavan summan paikallisessa valuutassa), olet oikeutettu tähän palveluun.
Tässä on vain muutamia asioita, joissa tiimimme voi auttaa sinua:
- Tukea suurten siirtojen määrittämisessä
- Termiinitoimeksiannon luominen nykyisen lähetyskoron lukitsemiseksi jopa 24 kuukaudeksi
- Markkinatoimeksiantojen luominen, jotta voit lähettää rahaa, kun tavoitekurssi on saavutettu
- Säännöllisen maksun luominen, jotta voit tehdä säännöllisiä automaattisia siirtoja kiinteällä korolla, aivan kuten tavalliset suoraveloitukset
Jos haluat puhua tiimimme jäsenen kanssa, voit soittaa meille alla oleviin tietoihin:
United Kingdom (GB): + Eurooppa (EU): + Uusi-Seelanti (NZ ): +6499054625 (9am-7pm NZT)
Australia (AU): +61280745279 (9am-7pm NZT) Yhdysvallat (US): +17372557830 (7am-5pm PT)
Kanada (CA): +16474753660 (7am-5pm PT)