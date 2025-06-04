$
Suurten rahamäärien siirtäminen

Sitoumuksemme on muutakin kuin pankkikorkojen voittaminen. Hyödy omistautuneesta asiantuntijatuestamme, alhaisista maksuista, joustavista siirtomenetelmistä ja salamannopeista siirtonopeuksistamme.

Vertaile meitä pankkiisi ja näe Xe-ero

Tarjoamme jatkuvasti pankkien parasta vaihtokurssia, jotta voit pitää enemmän rahaa taskussa. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.

Vertaa hintoja Aloita lähettäminen

Miksi valita Xe

Nopeat siirrot

Rahan lähettäminen ulkomaille on helppoa ja nopeaa Xe:n avulla. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, joten rahasi ovat perillä ajoissa.

Icon | Transparent fees

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Saat alhaiset maksut, kun lähetät rahaa kansainvälisesti. Maksumme ovat läpinäkyviä, joten tiedät tarkalleen, mitä maksat etukäteen.

Icon | Secure transactions Simple

Turvalliset tapahtumat

Turvallisuutesi on etusijalla. Käytämme parasta tietosuojaa ja yritystason tietoturvaa suojellaksemme sinua ja rahojasi.

Icon | Trackable transfers

Reaaliaikainen seuranta

Seuraa siirtosi edistymistä alusta loppuun.  Saat ilmoituksia jokaisesta askeleesta, jonka varasi ottavat.

Speak with our transfer experts

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Oletko valmis järjestämään suuren rahansiirron, mutta tarvitset opastusta tai sinulla on muita kysymyksiä? Olemme täällä auttamassa ja varmistamassa, että siirtosi sujuu ongelmitta.

Lähetä rahaa liikkeellä sovelluksellamme

Koe digitaalisten rahansiirtojen mukavuus. Vain muutamalla klikkauksella voit siirtää rahaa yli 190 maahan ympäri maailmaa. Liity niihin tuhansiin, jotka luottavat meihin päivittäin rahansiirtotarpeissaan.

Oli syy mikä tahansa, me huolehdimme sinusta.

Transfer funds with Xe to purchase property.

Kiinteistön ostaminen ulkomailta

Asunnon ostaminen ulkomailta on jännittävä mutta monimutkainen matka. On tärkeää varmistaa, että siirrot ovat turvallisia, kustannustehokkaita ja että niitä käsitellään huolellisesti. Anna meidän auttaa sinua saamaan rahoistasi kaiken irti.

Lue lisää
Transfer funds with Xe to help when relocating overseas.

Muutto ulkomaille

Omaisuutesi on pakattu ja olet valmis muuttamaan ulkomaille, mutta nyt olet epävarma siitä, miten siirtää rahasi. Tämä voi olla pelottavaa, mutta meidän avullamme sen ei tarvitse olla.

Lue lisää
Transfer funds with Xe to invest.

Sijoittaminen ulkomaille

Haluatko laajentaa salkkuasi kansainvälisillä sijoituksilla? Pankkikorkojemme ansiosta saat rahoistasi parhaan mahdollisen hyödyn, jolloin sinulla on enemmän aikaa sijoittaa ja kasvattaa varallisuuttasi.

Lue lisää
Transfer funds with Xe to pay or receive mortgage/rental bills.

Asuntojen hallinnointi

Siirsitpä sitten vuokratuloja tai maksat kansainvälisen asuntolainan maksuja, varmistamme, että rahasi toimitetaan aina turvallisesti ja nopeasti.

Lue lisää
Transfer funds with Xe to support your family.

Perheen tukeminen

Paremman elämän luominen itsellesi ja perheellesi vaatii sydäntä ja omistautumista. Xe:n avulla voit luottaa siihen, että läheisesi saavat tarvitsemansa rahat nopeasti ja luotettavasti.

Lue lisää
Transfer inheritance funds with Xe.

Perinnönsiirrot

Perinnön siirtäminen ulkomaille voi olla monimutkaista ja ylivoimaista. Ymmärrämme huolellisuuden ja tarkkuuden tarpeen, ja olemme tukenasi kaikissa vaiheissa.

Lue lisää

Siirrä suuria rahasummia ulkomaille Xe:n avulla

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Etsitkö maailmanlaajuisia liiketoimintaratkaisuja?

Tarvitsetpa sitten rajat ylittäviä maksuja tai valuuttariskien hallintaratkaisuja, meiltä saat kaiken irti. Suunnittele kansainväliset siirrot ja hallitse valuuttakurssiriskiä 130 valuutalla yli 190 maassa.

Tutustu liiketoimintaratkaisuihin

Suuri rahansiirto FAQ