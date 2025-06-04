Uusi alku sinulle, tuttu alue meille

Ulkomaille muutto tuo mukanaan paljon muutoksia ja epävarmuutta, mutta luotettavuutemme pysyy vakiona.

Siirrä luottavaisin mielin
Move your money with you

Ulkomaille siirtymisen helpottaminen

Olitpa sitten muuttamassa uuden työpaikan vuoksi, kouluttautumassa tai aloittamassa uutta vaihetta uudessa maassa, Xe varmistaa, että rahasi kulkevat sinne, minne haluat, turvallisesti ja tehokkaasti. Saumattomien siirtojemme ansiosta taloushallinto on yksi huolenaihe vähemmän suuren muuton aikana.

Aloita siirto nyt
Speak with our transfer experts

24/5 asiantuntijoiden maailmanlaajuinen siirtotuki

Ota meihin yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää suurista rahansiirroista tai haluat tietää, miten Xe voi auttaa sinua säästämään ulkomailla tapahtuvassa muutossasi. Ota yhteyttä siirtoasiantuntijoihimme jo tänään puhelimitse, live-chatin kautta tai sähköpostitse.

Soita meille: +1 (800) 772-7779 Ohjekeskus

Koe Xe-etu

Maximize your money with Xe

Pankkien nopeimmat korot

Tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja, joten saat parhaan vastineen rahoillesi. Vertaa meitä pankkiin ja huomaa ero.

What you see is what you get

Alhaiset tai ei lainkaan maksuja

Veloitamme vähemmän, joten säästät enemmän. Lisäksi näytämme aina kaikki maksut ennen kuin vahvistat siirron, joten tiedät tarkalleen, mistä maksat.

90% of transfers arrive in minutes.

Salamannopeat siirrot

Teemme rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa ja nopeaa. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, mikä varmistaa, että rahasi ovat perillä silloin, kun tarvitset niitä.

Trusted & Secure

Yli 30 vuotta huippuosaamista

Maineemme perustuu luottamukseen. Yli 280 miljoonaa ihmistä luottaa turvallisiin palveluihimme ja käsittelee tuhansia maailmanlaajuisia tapahtumia päivittäin.

Track every step of the way

Reaaliaikainen seuranta

Reaaliaikaisen siirronseurannan ansiosta olet aina ajan tasalla. Pääset reaaliaikaisiin päivityksiin milloin tahansa, suoraan tililtäsi.

Set it and forget it

Toistuvat maksut

Haluatko asettaa toistuvia maksuja esimerkiksi veroja, laskuja, sijoituksia tai asuntolainoja varten? Xe helpottaa toistuvien maksujen määrittämistä.

Vertaa meitä pankkiinne

Xe tarjoaa jatkuvasti pankkeja parempia vaihtokursseja, joten voit pitää enemmän rahaa taskussa. Ennakkohinnoittelumme ja yllätysmaksuttomuutemme jättävät perinteiset pankit varjoonsa.

Vertaa hintoja
The better way to transfer bank-to-bank

Siirrä enemmän korkeammilla lähetysrajoilla

Tarjoamme perinteisiä pankkeja korkeampia siirtorajoja, joten voit lähettää enemmän yhdellä siirrolla. Sano hyvästit suurempien summien jakamiselle ja nauti yksinkertaisemmasta ja tehokkaammasta tavasta siirtää rahaa.

Aloita lähettäminen
Save on recurring bills

Säästä enemmän jokapäiväisissä laskuissa ja kuluissa

Kun muutat ulkomaille, on tärkeää varautua toistuviin laskuihin. Xe:n avulla voit helposti hallita näitä maksuja ja säästää enemmän pankkien korkojen avulla, jolloin sinulla on aina tarvittavat varat säännöllisten kulujesi kattamiseen.

Aloita siirto nyt

Kuinka siirtää rahaa ulkomaille siirtymistä varten Xe:n avulla?

Create account

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Get a live bank-beating money transfer rate for your chosen currency.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Once we receive the funds we will handle the rest.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Track your transfer every step of the way with our Xe app.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirrosta.

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

More ways Xe can help you

Tutustu siihen, mitä muuta Xe voi tehdä puolestasi

Oletko utelias asiantuntemuksemme laajuudesta? Asiakkaamme luottavat meihin aina jokapäiväisistä siirroista merkittäviin liiketoimiin. Tutustu suosituimpiin siirtovaihtoehtoihimme.

Lue lisää

Suuri rahansiirto FAQ