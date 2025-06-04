HenkilöasiakkaatYritys

Maailmanlaajuisten liiketoimintamaksujen yksinkertaistaminen

Pidä, hallinnoi ja lähetä rahaa maailmanlaajuisesti yhdeltä yritystililtä. Nopeuta maksuja, leikkaa kustannuksia ja hallitse valuuttamarkkinoita luotettavasti.

Yli 15 000 yrityksen luottamus, yli 130 miljardia dollaria vuodessa.

Yhdysvaltain osavaltion myöntämä lisenssi ja FinCEN-rekisteröinti turvallisia liiketoimintamaksuja varten.

Omistaa Euronet Worldwide, joka on listattu NASDAQ-listalle ja joka on toiminut yli 30 vuotta rahoituspalveluissa.

Monivaluuttatilit

Pidä, muunna ja lähetä kaikki yhdessä paikassa.

Avaa ja hallinnoi monivaluuttatilejä ilman perustamis- tai kuukausimaksuja. Muunna silloin, kun kurssi sopii sinulle, ja lähetä maksut välittömästi valmiiksi rahoitettujen saldojen avulla.

Maksa ajallaan suunnitelluilla maksuilla

Ajoittaa maksut etukäteen niin, että ne lähtevät automaattisesti valitsemanasi päivänä, jotta vältät myöhästymiset ja vähennät viime hetken maksustressiä.

Maksa useille vastaanottajille kerralla

Lähetä maksuja useille vastaanottajille, olipa kyseessä muutama tai muutama sata vastaanottajaa. Xe nopeuttaa ja yksinkertaistaa laajamittaisia maksuja aina palkanlaskennasta myyjien maksuun.

Tiimin käyttöoikeuksien ja oikeuksien määrittäminen

Määritä käyttäjärooleja, jotta voit valvoa, kuka voi tarkastella, luoda tai hyväksyä maksuja, jolloin saat tiukemman sisäisen valvonnan ja sujuvamman hyväksyntätyönkulun.

Lähetä maksuja yli 190 maahan muutamassa minuutissa

Kansainvälisten maksujen ei tarvitse olla kalliita, hitaita tai monimutkaisia. Xe auttaa yritystäsi siirtämään rahaa nopeammin ja kauemmaksi edullisilla siirroilla yli 190 maahan ja yli 145 valuutalla.

Suojaa katteesi markkinoiden epävakaisuudelta

Vaihtelevien valuuttakurssien ei tarvitse vaikuttaa tulokseen. Hyödynnä tehokkaita työkaluja, kuten termiinisopimuksia, limiittitoimeksiantoja ja optioita, valuuttariskin hallintaan, maksujen suunnitteluun ja voittomarginaalien suojaamiseen. Rakenna valuuttariskistrategia yhden kokeneen jälleenmyyjämme kanssa.

Sulautetut ratkaisut

Maailmanlaajuiset ratkaisut suoraan ERP-järjestelmästäsi

Yhdistä Xen maailmanlaajuiset maksuratkaisut yleisiin ERP-alustoihin, kuten Microsoft Dynamics 365:een ja Sage Intacctiin. Tuo kaikki maksut, työnkulut ja raportointi yhteen paikkaan nopeuttaaksesi toimintaa, saadaksesi selkeämpää tietoa ja älykkäämpää kassavirran hallintaa.

ERP-maksuratkaisut

Maailman luotettava valuuttatietojen API

Xe:n valuuttatietojen API tarjoaa reaaliaikaista, tarkkaa ja luotettavaa valuutanvaihtotietoa yli 170:lle maailman valuutalle. Integroi tietoja, jotka ovat peräisin yli 100 erittäin hyvämaineiselta rahoitustietojen toimittajalta ja keskuspankilta.

Lisätietoja API:sta

Miksi yritykset valitsevat Xe:n

Yli 30 vuoden valuutta-asiantuntemuksen, läpinäkyvien kurssien ja yksinkertaisen verkkoalustan ansiosta kansainvälisten rahansiirtojen hallinta ja lähettäminen on helppoa.

hedging risk small

Kustannustehokkaat maailmanlaajuiset maksut

Lähetä rahaa yli 190 maahan ja maksa henkilökunnalle ja tavarantoimittajille kilpailukykyisin valuuttakurssein ja avoimin maksuin. Saat enemmän irti jokaisesta maksusta Xe:n avulla.

shield-check

Maailmanlaajuisten viranomaisten sääntelemä

Varojasi suojataan säännellyn suojan, huippuluokan rahoituskumppaneiden ja yritystason tietoturvan avulla, joten voit siirtää rahaa luottavaisin mielin.

trophy

Fortune 500 -verkoston tukena

Xe on osa Euronet Worldwidea, joka on NASDAQ-listattu yritys, jonka markkina-arvo on yli 4 miljardia dollaria, ja se on toiminut yli 30 vuotta finanssipalvelujen markkinajohtajana.

Human support whenever you need it

Inhimillinen tuki aina kun tarvitset sitä

Saat 24/7 yhteyden FX-asiantuntijoihimme. Xe:ssä tuki tarkoittaa oikeita ihmisiä ja oikeita vastauksia juuri silloin, kun niitä tarvitset.

Teollisuuden ratkaisut

Xe business contact support and help center

IT-palvelut

Autamme IT-yrityksiä säästämään aikaa ja resursseja ja yksinkertaistamaan maailmanlaajuisia maksuprosesseja.

Predictable product costs for manufacturing

Valmistus

Pidä kustannukset ennustettavina ja varmista kilpailukykyinen hinnoittelu, jotta pysyt muiden valmistajien edellä.

Pay global partners

Matkailu

Tarjoamme räätälöityjä maailmanlaajuisia maksuratkaisuja, joiden avulla matkailuyritykset voivat hallita valuuttariskiä ja pysyä kannattavina.

Pay international staff and contractors

Palkanlaskenta

Hallinnoi työntekijöiden ja toimittajien palkanlaskentaa yli 190 maassa ja yli 145 valuutassa.

Accept payments in foreign countries

Vähittäiskauppa

Myy kansainvälisille asiakkaille, maksa tavarantoimittajille ja hallitse toimintoja globaalien maksuratkaisujemme avulla.

Access reliable FX solutions

Rahoituslaitokset

Integroi Xen maailmanlaajuiset maksuratkaisut saumattomasti ja tehosta näin rahoituslaitoksesi palveluvalikoimaa.

