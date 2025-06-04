- Home
- Yritysten rahansiirto & Kansainväliset liiketoimintamaksut - Xe
Maailmanlaajuisten liiketoimintamaksujen yksinkertaistaminen
Pidä, hallinnoi ja lähetä rahaa maailmanlaajuisesti yhdeltä yritystililtä. Nopeuta maksuja, leikkaa kustannuksia ja hallitse valuuttamarkkinoita luotettavasti.
Yli 15 000 yrityksen luottamus, yli 130 miljardia dollaria vuodessa.
Yhdysvaltain osavaltion myöntämä lisenssi ja FinCEN-rekisteröinti turvallisia liiketoimintamaksuja varten.
Omistaa Euronet Worldwide, joka on listattu NASDAQ-listalle ja joka on toiminut yli 30 vuotta rahoituspalveluissa.
Monivaluuttatilit
Pidä, muunna ja lähetä kaikki yhdessä paikassa.
Avaa ja hallinnoi monivaluuttatilejä ilman perustamis- tai kuukausimaksuja. Muunna silloin, kun kurssi sopii sinulle, ja lähetä maksut välittömästi valmiiksi rahoitettujen saldojen avulla.
Maksa ajallaan suunnitelluilla maksuilla
Ajoittaa maksut etukäteen niin, että ne lähtevät automaattisesti valitsemanasi päivänä, jotta vältät myöhästymiset ja vähennät viime hetken maksustressiä.
Maksa useille vastaanottajille kerralla
Lähetä maksuja useille vastaanottajille, olipa kyseessä muutama tai muutama sata vastaanottajaa. Xe nopeuttaa ja yksinkertaistaa laajamittaisia maksuja aina palkanlaskennasta myyjien maksuun.
Tiimin käyttöoikeuksien ja oikeuksien määrittäminen
Määritä käyttäjärooleja, jotta voit valvoa, kuka voi tarkastella, luoda tai hyväksyä maksuja, jolloin saat tiukemman sisäisen valvonnan ja sujuvamman hyväksyntätyönkulun.
Lähetä maksuja yli 190 maahan muutamassa minuutissa
Kansainvälisten maksujen ei tarvitse olla kalliita, hitaita tai monimutkaisia. Xe auttaa yritystäsi siirtämään rahaa nopeammin ja kauemmaksi edullisilla siirroilla yli 190 maahan ja yli 145 valuutalla.
Suojaa katteesi markkinoiden epävakaisuudelta
Vaihtelevien valuuttakurssien ei tarvitse vaikuttaa tulokseen. Hyödynnä tehokkaita työkaluja, kuten termiinisopimuksia, limiittitoimeksiantoja ja optioita, valuuttariskin hallintaan, maksujen suunnitteluun ja voittomarginaalien suojaamiseen. Rakenna valuuttariskistrategia yhden kokeneen jälleenmyyjämme kanssa.
Sulautetut ratkaisut
Maailmanlaajuiset ratkaisut suoraan ERP-järjestelmästäsi
Yhdistä Xen maailmanlaajuiset maksuratkaisut yleisiin ERP-alustoihin, kuten Microsoft Dynamics 365:een ja Sage Intacctiin. Tuo kaikki maksut, työnkulut ja raportointi yhteen paikkaan nopeuttaaksesi toimintaa, saadaksesi selkeämpää tietoa ja älykkäämpää kassavirran hallintaa.
Maailman luotettava valuuttatietojen API
Xe:n valuuttatietojen API tarjoaa reaaliaikaista, tarkkaa ja luotettavaa valuutanvaihtotietoa yli 170:lle maailman valuutalle. Integroi tietoja, jotka ovat peräisin yli 100 erittäin hyvämaineiselta rahoitustietojen toimittajalta ja keskuspankilta.
Miksi yritykset valitsevat Xe:n
Yli 30 vuoden valuutta-asiantuntemuksen, läpinäkyvien kurssien ja yksinkertaisen verkkoalustan ansiosta kansainvälisten rahansiirtojen hallinta ja lähettäminen on helppoa.
Kustannustehokkaat maailmanlaajuiset maksut
Lähetä rahaa yli 190 maahan ja maksa henkilökunnalle ja tavarantoimittajille kilpailukykyisin valuuttakurssein ja avoimin maksuin. Saat enemmän irti jokaisesta maksusta Xe:n avulla.
Maailmanlaajuisten viranomaisten sääntelemä
Varojasi suojataan säännellyn suojan, huippuluokan rahoituskumppaneiden ja yritystason tietoturvan avulla, joten voit siirtää rahaa luottavaisin mielin.
Fortune 500 -verkoston tukena
Xe on osa Euronet Worldwidea, joka on NASDAQ-listattu yritys, jonka markkina-arvo on yli 4 miljardia dollaria, ja se on toiminut yli 30 vuotta finanssipalvelujen markkinajohtajana.
Inhimillinen tuki aina kun tarvitset sitä
Saat 24/7 yhteyden FX-asiantuntijoihimme. Xe:ssä tuki tarkoittaa oikeita ihmisiä ja oikeita vastauksia juuri silloin, kun niitä tarvitset.
Teollisuuden ratkaisut
IT-palvelut
Autamme IT-yrityksiä säästämään aikaa ja resursseja ja yksinkertaistamaan maailmanlaajuisia maksuprosesseja.
Valmistus
Pidä kustannukset ennustettavina ja varmista kilpailukykyinen hinnoittelu, jotta pysyt muiden valmistajien edellä.
Matkailu
Tarjoamme räätälöityjä maailmanlaajuisia maksuratkaisuja, joiden avulla matkailuyritykset voivat hallita valuuttariskiä ja pysyä kannattavina.
Palkanlaskenta
Hallinnoi työntekijöiden ja toimittajien palkanlaskentaa yli 190 maassa ja yli 145 valuutassa.
Vähittäiskauppa
Myy kansainvälisille asiakkaille, maksa tavarantoimittajille ja hallitse toimintoja globaalien maksuratkaisujemme avulla.
Rahoituslaitokset
Integroi Xen maailmanlaajuiset maksuratkaisut saumattomasti ja tehosta näin rahoituslaitoksesi palveluvalikoimaa.
Yhteys FX-asiantuntijaan
Tutustu siihen, miten päivitetty liiketoiminta-alustamme auttaa sinua vähentämään valuuttakustannuksia, säästämään aikaa ja yksinkertaistamaan toimintoja. Ota meihin yhteyttä keskustellaksemme ainutlaatuisista liiketoimintatarpeistasi jo tänään.