Yksinkertaista maksuja alustallasi
Vapauta Xe:n teho alustassasi ja yksinkertaista yrityksesi maksutapoja joustavan maksujen API:n, sulautettujen ERP-ratkaisujen ja maailmankuulujen valuuttatietotyökalujen avulla.
Yritysten luottamus maailmanlaajuisesti
Yksinkertaistetut maailmanlaajuiset maksut
Suorita saumattomat, rajatylittävät maksut asiakkaan matkan aikana. Nykyaikaisen ja joustavan sovellusliittymämme avulla voit liittää Xen maailmanlaajuiset maksut suoraan mihin tahansa taloushallintosi käyttämään alustaan, jolloin voit maksaa toimittajille ja henkilöstölle yhdellä napin painalluksella.
Saumaton maksuprosessi
Xe mahdollistaa yhden saumattoman ja turvallisen maksujen työnkulun omalla alustallasi. Ei enää tiedostojen vientiä tai kirjautumista ulkoisiin portaaleihin. Ja koska se on suunniteltu liiketoimintaa varten, siinä on älykkäitä ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu validointi ja vaatimustenmukaisuustarkistukset, jotka havaitsevat virheet ennen kuin ne aiheuttavat kustannuksia.
Parannetut tiedot ja raportointi
Automatisoi raportointi, paranna tarkkuutta ja poista manuaalinen työ rahoitusjärjestelmistäsi Xen maailmanlaajuisten maksujen ja live-valuuttatietojen syötteiden avulla, jotka on upotettu alustaan.
Why businesses choose Xe
Ei enää kömpelöitä portaaleja
Korvaa vanhentuneet kömpelöt portaalit puhtaalla, intuitiivisella käyttöliittymällä, jossa kaikki tarvitsemasi on yhdessä paikassa.
Luottamus jokaisessa liiketoimessa
Varojasi suojataan säännellyn suojan, huippuluokan rahoituskumppaneiden ja yritystason tietoturvan avulla, joten voit siirtää rahaa luottavaisin mielin.
Vahvuus ja vakaus tukena
Xe on osa Euronetia, joka on NASDAQ-listattu sijoitusluokan yritys, joka on rakennettu pankkitason turvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja hallinnoinnin avulla.
Tuki asennuksessa ja sen jälkeen
Xe antaa sinulle pääsyn omaan tekniseen tukeen ja maksuasiantuntijoihin, joten saat käyttöönoton nopeasti ja voit ratkaista ongelmat helposti, milloin tahansa ne ilmenevätkin.
Globaalien yritysten tarpeisiin rakennetut ratkaisut
Kirjanpitoalustat
Xe integroituu saumattomasti johtaviin kirjanpito- ja toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten Microsoft Dynamics 365:een ja Sage Intacctiin, ja antaa käyttäjille pääsyn globaaleihin maksuihin jo käytössä olevista työkaluista. Joustavan API:n ansiosta mikä tahansa kirjanpidon järjestelmä voi tarjota saman virtaviivaistetun kokemuksen. Ei tiedostojen vientiä, ei portaaleja, vain nopeat, saumattomat ja turvalliset maksut.
Resurssit
Katso, miten kaltaisesi yritykset käyttävät Xe:tä maailmanlaajuisten maksujen yksinkertaistamiseen.
Puhutaan
Me autamme sinua, halusitpa sitten sisällyttää maksut alustaan, parantaa valuuttatietojasi ja raportointiasi tai vain löytää keinoja yksinkertaistaa maksuprosessiasi. Ota yhteyttä tiimiimme keskustelun aloittamiseksi.