Kirjanpitoalustat

Xe integroituu saumattomasti johtaviin kirjanpito- ja toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten Microsoft Dynamics 365:een ja Sage Intacctiin, ja antaa käyttäjille pääsyn globaaleihin maksuihin jo käytössä olevista työkaluista. Joustavan API:n ansiosta mikä tahansa kirjanpidon järjestelmä voi tarjota saman virtaviivaistetun kokemuksen. Ei tiedostojen vientiä, ei portaaleja, vain nopeat, saumattomat ja turvalliset maksut.