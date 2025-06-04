  1. Home
Yksinkertaista maksuja alustallasi

Vapauta Xe:n teho alustassasi ja yksinkertaista yrityksesi maksutapoja joustavan maksujen API:n, sulautettujen ERP-ratkaisujen ja maailmankuulujen valuuttatietotyökalujen avulla.

Yritysten luottamus maailmanlaajuisesti

Yksinkertaistetut maailmanlaajuiset maksut

Suorita saumattomat, rajatylittävät maksut asiakkaan matkan aikana. Nykyaikaisen ja joustavan sovellusliittymämme avulla voit liittää Xen maailmanlaajuiset maksut suoraan mihin tahansa taloushallintosi käyttämään alustaan, jolloin voit maksaa toimittajille ja henkilöstölle yhdellä napin painalluksella.

Tutustu maksuihin API Sulautetut ERP-ratkaisut

Saumaton maksuprosessi

Xe mahdollistaa yhden saumattoman ja turvallisen maksujen työnkulun omalla alustallasi. Ei enää tiedostojen vientiä tai kirjautumista ulkoisiin portaaleihin. Ja koska se on suunniteltu liiketoimintaa varten, siinä on älykkäitä ominaisuuksia, kuten sisäänrakennettu validointi ja vaatimustenmukaisuustarkistukset, jotka havaitsevat virheet ennen kuin ne aiheuttavat kustannuksia.

Aloita API:lla Yksinkertaista AP:n käyttöä ERP-järjestelmässäsi

Parannetut tiedot ja raportointi

Automatisoi raportointi, paranna tarkkuutta ja poista manuaalinen työ rahoitusjärjestelmistäsi Xen maailmanlaajuisten maksujen ja live-valuuttatietojen syötteiden avulla, jotka on upotettu alustaan.

Tutustu valuuttatietojen API:han Automatisoi raportointi ERP-ohjelmassasi

Ei enää kömpelöitä portaaleja

Korvaa vanhentuneet kömpelöt portaalit puhtaalla, intuitiivisella käyttöliittymällä, jossa kaikki tarvitsemasi on yhdessä paikassa.

Luottamus jokaisessa liiketoimessa

Varojasi suojataan säännellyn suojan, huippuluokan rahoituskumppaneiden ja yritystason tietoturvan avulla, joten voit siirtää rahaa luottavaisin mielin.

Vahvuus ja vakaus tukena

Xe on osa Euronetia, joka on NASDAQ-listattu sijoitusluokan yritys, joka on rakennettu pankkitason turvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja hallinnoinnin avulla.

Tuki asennuksessa ja sen jälkeen

Xe antaa sinulle pääsyn omaan tekniseen tukeen ja maksuasiantuntijoihin, joten saat käyttöönoton nopeasti ja voit ratkaista ongelmat helposti, milloin tahansa ne ilmenevätkin.

Globaalien yritysten tarpeisiin rakennetut ratkaisut
Kirjanpitoalustat

Xe integroituu saumattomasti johtaviin kirjanpito- ja toiminnanohjausjärjestelmiin, kuten Microsoft Dynamics 365:een ja Sage Intacctiin, ja antaa käyttäjille pääsyn globaaleihin maksuihin jo käytössä olevista työkaluista. Joustavan API:n ansiosta mikä tahansa kirjanpidon järjestelmä voi tarjota saman virtaviivaistetun kokemuksen. Ei tiedostojen vientiä, ei portaaleja, vain nopeat, saumattomat ja turvalliset maksut.

Resurssit

Katso, miten kaltaisesi yritykset käyttävät Xe:tä maailmanlaajuisten maksujen yksinkertaistamiseen.

Puhutaan

Me autamme sinua, halusitpa sitten sisällyttää maksut alustaan, parantaa valuuttatietojasi ja raportointiasi tai vain löytää keinoja yksinkertaistaa maksuprosessiasi. Ota yhteyttä tiimiimme keskustelun aloittamiseksi.

