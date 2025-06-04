HenkilöasiakkaatYritys

International money transfers and global currency conversions

Leading the world in currency conversions and global money transfers for 30+ years

Lähetä rahaa

Lue lisää

Turvalliset suuret siirrot

Lue lisää

Liiketoimintaratkaisut

Lue lisää

Xe money app

Lue lisää

Maailmanlaajuiset valuuttamuunnokset

MuunninLähetäKaaviotHälytykset
1$
usd
USD - Yhdysvaltain dollari
eur
EUR - Euro

Haluatko tehdä suuria siirtoja?

Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit

Varaa puhelu

Lähetä rahaa verkossa

Kansainväliset rahansiirrot helposti

Xe tekee rahan lähettämisestä nopeaa, turvallista ja kätevää. Vain muutamalla klikkauksella voit lähettää rahaa yli 190 maahan ympäri maailmaa. Liity tuhansiin, jotka luottavat meihin päivittäin rahansiirtotarpeissaan.

Lähetä rahaa nyt Vertaa hintoja

Live valuuttakurssit

Vertaile 100+ valuuttaa reaaliajassa & löydä oikea hetki varojen siirtämiseen.

Määrä
Kaavio (24h)
1
Lisää valuutta

Kuinka lähettää rahaa verkossa Xe:n avulla

  1. 1

    Rekisteröidy ilmaiseksi

    Se vie vain muutaman minuutin - tarvitset vain sähköpostiosoitteen, ja olet valmis aloittamaan!

  2. 2

    Pyydä tarjous

    Valitse kohdemaa, lähetä & vastaanottajan valuutta ja lähetettävä summa, niin saat tarjouksen.

  3. 3

    Lisää vastaanottaja

    Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset esimerkiksi hänen nimensä ja osoitteensa).

  4. 4

    Varmista henkilöllisyytesi

    Joitakin siirtoja varten saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia, jotta voimme varmistaa, että kyseessä on todella sinä ja että rahasi ovat turvassa.

  5. 5

    Vahvista tarjous

    Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!

  6. 6

    Seuraa siirtoasi

    Näet, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.

Hallitse valuuttojasi liikkeellä Xe-sovelluksella

Se tarjoaa kaiken, mitä tarvitset kansainvälisiin rahansiirtoihin - helppoa, turvallista ja alhaiset maksut alkaen 0 dollarista.
Lataa sovellus

Xe-valuuttatyökalut

FX insights, kehittyneet indikaattorit, live-uutissyötteet & räätälöitävissä olevat mittaristot.

Kansainväliset siirrot

Lähetä rahaa 190 maahan 130 valuutalla. Nauti joustavista tavoista lähettää ja vastaanottaa rahaa.
Lue lisää

Hintahälytykset

Aseta ilmaiset kurssihälytykset mille tahansa valuuttaparille. Ilmoitamme sinulle haluamallasi hinnalla.
Lue lisää

Historialliset valuuttakurssit

Analysoi minkä tahansa valuutan kurssisuuntauksia muutaman päivän, viikon, kuukauden tai vuoden ajalta. Saat automaattisen valuuttasyötteen Xe Currency Data API:n kautta.
Lue lisää

IBAN-laskuri

Etsi ja vahvista IBAN (International Bank Account Number) -tilinumerosi varmistaaksesi, että tilisiirtosi lähetetään oikeaan kohteeseen.
Lue lisää

Valuuttojen sähköpostipäivitykset

Saat päivittäisen analyysin markkinoista, valuuttakursseista ja uutisista suoraan sähköpostiisi.
Lue lisää

Xe-valuuttatietojen API

Kaupallisen luokan valuuttakurssien tarjoaminen yli 3000 yritykselle maailmanlaajuisesti.

Maailman luotetuin valuuttatietojen lähde.

Valuuttakurssi API tarjoaa reaaliaikaisia, tarkkoja ja luotettavia tietoja sadoista valuutoista. Xe:n omat korot saadaan suoraan rahoitustietojen tarjoajilta ja hyvämaineisilta pankeilta.
Lue lisää 

GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from

{
  "from": USD,
  "to": {
    "CAD": 1.260046,
    "CHF": 0.933058,
    "EUR": 0.806942,
    "GBP": 0.719154,
    [170 world currencies]
  }
}
Luotettu
Shopify color logo
Clearbooks color logo
Vistaprint color logo

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Xe for business

Koe päivitetty liiketoiminta-alustamme, jonka avulla on helppo pitää, hallita ja lähettää rahaa yli rajojen, kaikki yhdeltä tililtä.

Luo ilmainen yritystili Tutustu Xe:hen liiketoimintaa varten

Maailmanlaajuiset maksut

Lähetä nopeita ja luotettavia liiketoimintamaksuja maailmanlaajuisesti. Tee kertamaksuja tai massamaksuja yli 190 maahan yli 145 valuutalla.

Monivaluuttatilit

Pidä ja hallinnoi usean valuutan tilejä ilman perustamis- tai kuukausimaksuja. Muunna, kun kurssi sopii sinulle, ja lähetä maksut heti.

Valuuttariskien hallinta

Lukitse valuuttakurssit tai aseta rajoitukset, jotta liiketoimintasi pysyy vakaana myös markkinoiden muuttuessa.

Integroinnit ja automaatio

Yhdistä Xe ERP- tai kirjanpitojärjestelmääsi tai integroi se suoraan API-rajapintamme avulla maksujen, raportoinnin ja päivitysten automatisoimiseksi.

Lähetä rahaa kohteisiin

Maailman yhdistäminen

ae

Lähetä rahaa Arabiemiirikunnat

al

Lähetä rahaa Albania

am

Lähetä rahaa Armenia

ar

Lähetä rahaa Argentiina

au

Lähetä rahaa Australia

az

Lähetä rahaa Azerbaidžan

ba

Lähetä rahaa Bosnia ja Hertsegovina

be

Lähetä rahaa Belgia

bb

Lähetä rahaa Barbados

bd

Lähetä rahaa Bangladesh

bg

Lähetä rahaa Bulgaria

bh

Lähetä rahaa Bahrain