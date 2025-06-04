International money transfers and global currency conversions
Maailmanlaajuiset valuuttamuunnokset
Haluatko tehdä suuria siirtoja?
Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit
Lähetä rahaa verkossa
Kansainväliset rahansiirrot helposti
Xe tekee rahan lähettämisestä nopeaa, turvallista ja kätevää. Vain muutamalla klikkauksella voit lähettää rahaa yli 190 maahan ympäri maailmaa. Liity tuhansiin, jotka luottavat meihin päivittäin rahansiirtotarpeissaan.
Live valuuttakurssit
Vertaile 100+ valuuttaa reaaliajassa & löydä oikea hetki varojen siirtämiseen.
Kuinka lähettää rahaa verkossa Xe:n avulla
- 1
Rekisteröidy ilmaiseksi
Se vie vain muutaman minuutin - tarvitset vain sähköpostiosoitteen, ja olet valmis aloittamaan!
- 2
Pyydä tarjous
Valitse kohdemaa, lähetä & vastaanottajan valuutta ja lähetettävä summa, niin saat tarjouksen.
- 3
Lisää vastaanottaja
Anna vastaanottajan maksutiedot (tarvitset esimerkiksi hänen nimensä ja osoitteensa).
- 4
Varmista henkilöllisyytesi
Joitakin siirtoja varten saatamme tarvita henkilöllisyystodistuksia, jotta voimme varmistaa, että kyseessä on todella sinä ja että rahasi ovat turvassa.
- 5
Vahvista tarjous
Vahvista ja rahoita siirtosi pankkitilillä, luottokortilla tai pankkikortilla ja olet valmis!
- 6
Seuraa siirtoasi
Näet, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat vastaanottajalle. Saat live-chat-, puhelin- ja sähköpostitukea.
Hallitse valuuttojasi liikkeellä Xe-sovelluksella
Xe-valuuttatyökalut
FX insights, kehittyneet indikaattorit, live-uutissyötteet & räätälöitävissä olevat mittaristot.
Kansainväliset siirrot
Hintahälytykset
Historialliset valuuttakurssit
IBAN-laskuri
Valuuttojen sähköpostipäivitykset
Xe-valuuttatietojen API
Kaupallisen luokan valuuttakurssien tarjoaminen yli 3000 yritykselle maailmanlaajuisesti.
Maailman luotetuin valuuttatietojen lähde.
GET https://xecdapi.xe.com/v1/convert_from
{
"from": USD,
"to": {
"CAD": 1.260046,
"CHF": 0.933058,
"EUR": 0.806942,
"GBP": 0.719154,
[170 world currencies]
}
}
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Xe for business
Koe päivitetty liiketoiminta-alustamme, jonka avulla on helppo pitää, hallita ja lähettää rahaa yli rajojen, kaikki yhdeltä tililtä.
Maailmanlaajuiset maksut
Lähetä nopeita ja luotettavia liiketoimintamaksuja maailmanlaajuisesti. Tee kertamaksuja tai massamaksuja yli 190 maahan yli 145 valuutalla.
Monivaluuttatilit
Pidä ja hallinnoi usean valuutan tilejä ilman perustamis- tai kuukausimaksuja. Muunna, kun kurssi sopii sinulle, ja lähetä maksut heti.
Valuuttariskien hallinta
Lukitse valuuttakurssit tai aseta rajoitukset, jotta liiketoimintasi pysyy vakaana myös markkinoiden muuttuessa.
Integroinnit ja automaatio
Yhdistä Xe ERP- tai kirjanpitojärjestelmääsi tai integroi se suoraan API-rajapintamme avulla maksujen, raportoinnin ja päivitysten automatisoimiseksi.