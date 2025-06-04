Vertaa parhaita vaihtokursseja

Vertaile johtavien rahansiirtopalvelujen tarjoajien valuutanvaihtokursseja varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen vastineen valuuttasiirtoihin.

1000$
usd
USD - Yhdysvaltain dollari
eur
EUR - Euro

Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.

Varaa puhelu
Xe
Valuuttakurssi
0.842200
Siirtomaksu$0
Saaja saa€842.20
Lähetä nyt
HSBC
Valuuttakurssi0.835850
Siirtomaksu$0
Saaja saa€835.85
-6.34 EUR
Bank of America
Valuuttakurssi0.832416
Siirtomaksu$0
Saaja saa€832.41
-9.78 EUR
Wells Fargo
Valuuttakurssi0.832073
Siirtomaksu$0
Saaja saa€832.07
-10.12 EUR
Chase
Valuuttakurssi0.833360
Siirtomaksu$5.00
Saaja saa€829.19
-13.00 EUR

Etsitkö pankkiasi?

Näytä kaikki tarjoajat
Compare and unlock better rates

Vertaile ja avaa paremmat vaihtokurssit

Ihmetteletkö, miten tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja? Xe:ssä suurin osa siirroista hoidetaan paikallisesti, jolloin välittäjät, jotka lisäävät kustannuksia ja hidastavat toimintaa, jäävät pois. Tämä tarkoittaa vähemmän maksuja, vähemmän viivästyksiä ja enemmän säästöjä sinulle.

Aloita säästöt siirroissa
Compare value beyond the rates

Vertaile arvoa rahansiirtokorkojen lisäksi

Tiedämme, että hyvät hinnat ovat vasta alkua. Rahasi ansaitsevat asiantuntevan tuen, joustavat siirtovaihtoehdot, nopeat siirtonopeudet ja turvallisuuden, johon voit luottaa. Me yhdistämme kaiken, jotta saat sujuvan ja stressittömän siirtokokemuksen.

Siirrä luottavaisin mielin

Koe Xe-ero

Icon | Secure transactions Simple

Turvalliset tapahtumat

Kehittyneen tietojen salauksen ja maailmanlaajuisten rahoituslaitosten sääntelyn ansiosta voit luottaa siihen, että rahasi ovat turvassa.

Lue lisää
Fast transfers

Nopeat siirrot

Me Xe:llä tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi saapuvat perille nopeasti ja luotettavasti. Yli 90% kuljetuksistamme saapuu perille muutamassa minuutissa.

Lue lisää
Icon | Transparent fees

Avoimet maksut

Tarjoamme suoraa hinnoittelua ilman yllätysmaksuja. Nauti pankkien nopeimmista vaihtokursseistamme ja maksimoi siirtosi, kun lähetät Xe:llä.

Lue lisää

Vertaile palveluntarjoajia ja vie rahasi pidemmälle

Rahansiirroissa kaikki palveluntarjoajat eivät tarjoa samaa ulottuvuutta tai arvoa. Vertaile ja katso, miten maailmanlaajuinen verkostomme, joka kattaa 220 maata ja yli 35 valuuttaa, varmistaa, että rahasi riittävät pidemmälle kuin luulitkaan.

Lähetä rahasi eteenpäin
ChaseBank of AmericaWells FargoCitibankU.S. BankCapital One
usd

Yhdysvaltain dollari

cad

Kanadan dollari

eur

Euro

aud

Australian dollari

nzd

Uuden-Seelannin dollari

gbp

Englannin punta

Vertaa Xe:n valuuttakursseja pankkeihin

Siirron ajoittamisella silloin, kun valuuttakurssit ovat sinulle edulliset, voi olla suuri merkitys. Kurssit vaihtelevat, joten trendien seuraaminen ja rahan lähettäminen oikeaan aikaan lisäävät merkittävästi siirtosi arvoa. Pysy kärryillä live-valuuttamuunnoksemme avulla ja lähetä juuri oikeaan aikaan.

Seuraa live-kursseja Aloita lähettäminen

Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.

Oletko valmis aloittamaan?

Miksi odottaa? Vertaile valuuttakursseja Xe:n kanssa ja löydä paras mahdollinen arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!

Aloita säästöt siirroissa

Usein kysytyt kysymykset

Valuuttakurssien vertailutyökalun avulla voit arvioida, kuinka paljon rahaa vastaanottaja saa eri palveluntarjoajien valuuttakurssien, maksujen ja siirtonopeuden perusteella. Se auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja saamaan parhaan mahdollisen vastineen, kun lähetät rahaa kansainvälisesti.

Valuuttakurssit voivat vaihdella huomattavasti eri palveluntarjoajien välillä - pienikin ero voi vaikuttaa vastaanottajan saamaan loppusummaan. Vertailemalla hintoja ja maksuja vältät liikaa maksamisen ja varmistat, että enemmän rahaa päätyy perille.

Jotkut palveluntarjoajat sisällyttävät vaihtokursseihinsa piilotettuja lisämaksuja tai perivät palvelumaksuja. Xe:ssä kerromme suoraan, mitä maksat. Vertailutyökalumme erittelee sekä vaihtokurssin että mahdolliset maksut, jotta näet siirron todelliset kustannukset.

"Paras" vaihtokurssi riippuu sekä muuntokurssista että siihen liittyvistä maksuista. Vertailutyökalumme laskee vastaanottajan saaman summan maksujen jälkeen, ja auttaa sinua helposti löytämään edullisimman vaihtoehdon valitsemallesi valuuttaparille ja siirtosummalle.

Pankit veloittavat usein korkeampia maksuja ja tarjoavat vähemmän kilpailukykyisiä vaihtokursseja kuin erityiset rahansiirtopalvelut. Xe:n kaltaiset palveluntarjoajat on suunniteltu erityisesti kansainvälisiä rahansiirtoja varten, ja ne tarjoavat parempia hintoja, nopeampaa palvelua ja läpinäkyvää hinnoittelua.

Siirtoajat vaihtelevat palveluntarjoajan ja määränpään mukaan. Xe:ssä yli 90% siirtoja tehdään muutamassa minuutissa. Vertailutyökalumme sisältää ajoituksen, jos se on saatavilla, jotta voit valita palveluntarjoajan, jossa nopeus ja kustannukset ovat tasapainossa.