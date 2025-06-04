Vertaa parhaita vaihtokursseja
Vertaile johtavien rahansiirtopalvelujen tarjoajien valuutanvaihtokursseja varmistaaksesi, että saat parhaan mahdollisen vastineen valuuttasiirtoihin.
Keskustele valuutta-asiantuntijan kanssa jo tänään. Voimme päihittää kilpailijoiden kurssit.
|Tarjoaja
|Valuuttakurssi
|Siirtomaksu
|Saaja saa
0.842200
|$0
€842.20Lähetä nyt
0.835850
|$0
€835.85
-6.34 EUR
0.832416
|$0
€832.41
-9.78 EUR
0.832073
|$0
€832.07
-10.12 EUR
0.833360
|$5.00
€829.19
-13.00 EUR
Etsitkö pankkiasi?
|Näytä kaikki tarjoajat
Etsitkö pankkiasi?Näytä kaikki tarjoajat
Vertaile ja avaa paremmat vaihtokurssit
Ihmetteletkö, miten tarjoamme jatkuvasti pankkikorkoja parempia korkoja? Xe:ssä suurin osa siirroista hoidetaan paikallisesti, jolloin välittäjät, jotka lisäävät kustannuksia ja hidastavat toimintaa, jäävät pois. Tämä tarkoittaa vähemmän maksuja, vähemmän viivästyksiä ja enemmän säästöjä sinulle.
Vertaile arvoa rahansiirtokorkojen lisäksi
Tiedämme, että hyvät hinnat ovat vasta alkua. Rahasi ansaitsevat asiantuntevan tuen, joustavat siirtovaihtoehdot, nopeat siirtonopeudet ja turvallisuuden, johon voit luottaa. Me yhdistämme kaiken, jotta saat sujuvan ja stressittömän siirtokokemuksen.
Koe Xe-ero
Turvalliset tapahtumat
Kehittyneen tietojen salauksen ja maailmanlaajuisten rahoituslaitosten sääntelyn ansiosta voit luottaa siihen, että rahasi ovat turvassa.
Nopeat siirrot
Me Xe:llä tiedämme, miten tärkeää on, että rahasi saapuvat perille nopeasti ja luotettavasti. Yli 90% kuljetuksistamme saapuu perille muutamassa minuutissa.
Avoimet maksut
Tarjoamme suoraa hinnoittelua ilman yllätysmaksuja. Nauti pankkien nopeimmista vaihtokursseistamme ja maksimoi siirtosi, kun lähetät Xe:llä.
Vertaile palveluntarjoajia ja vie rahasi pidemmälle
Rahansiirroissa kaikki palveluntarjoajat eivät tarjoa samaa ulottuvuutta tai arvoa. Vertaile ja katso, miten maailmanlaajuinen verkostomme, joka kattaa 220 maata ja yli 35 valuuttaa, varmistaa, että rahasi riittävät pidemmälle kuin luulitkaan.
Vertaa Xe:n valuuttakursseja pankkeihin
Siirron ajoittamisella silloin, kun valuuttakurssit ovat sinulle edulliset, voi olla suuri merkitys. Kurssit vaihtelevat, joten trendien seuraaminen ja rahan lähettäminen oikeaan aikaan lisäävät merkittävästi siirtosi arvoa. Pysy kärryillä live-valuuttamuunnoksemme avulla ja lähetä juuri oikeaan aikaan.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Oletko valmis aloittamaan?
Miksi odottaa? Vertaile valuuttakursseja Xe:n kanssa ja löydä paras mahdollinen arvo kansainvälisille rahansiirroillesi. Ensimmäinen siirtosi on vain muutaman klikkauksen päässä - aloita nyt ja vie rahasi eteenpäin!
Usein kysytyt kysymykset
Valuuttakurssien vertailutyökalun avulla voit arvioida, kuinka paljon rahaa vastaanottaja saa eri palveluntarjoajien valuuttakurssien, maksujen ja siirtonopeuden perusteella. Se auttaa sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä ja saamaan parhaan mahdollisen vastineen, kun lähetät rahaa kansainvälisesti.
Valuuttakurssit voivat vaihdella huomattavasti eri palveluntarjoajien välillä - pienikin ero voi vaikuttaa vastaanottajan saamaan loppusummaan. Vertailemalla hintoja ja maksuja vältät liikaa maksamisen ja varmistat, että enemmän rahaa päätyy perille.
Jotkut palveluntarjoajat sisällyttävät vaihtokursseihinsa piilotettuja lisämaksuja tai perivät palvelumaksuja. Xe:ssä kerromme suoraan, mitä maksat. Vertailutyökalumme erittelee sekä vaihtokurssin että mahdolliset maksut, jotta näet siirron todelliset kustannukset.
"Paras" vaihtokurssi riippuu sekä muuntokurssista että siihen liittyvistä maksuista. Vertailutyökalumme laskee vastaanottajan saaman summan maksujen jälkeen, ja auttaa sinua helposti löytämään edullisimman vaihtoehdon valitsemallesi valuuttaparille ja siirtosummalle.
Pankit veloittavat usein korkeampia maksuja ja tarjoavat vähemmän kilpailukykyisiä vaihtokursseja kuin erityiset rahansiirtopalvelut. Xe:n kaltaiset palveluntarjoajat on suunniteltu erityisesti kansainvälisiä rahansiirtoja varten, ja ne tarjoavat parempia hintoja, nopeampaa palvelua ja läpinäkyvää hinnoittelua.
Siirtoajat vaihtelevat palveluntarjoajan ja määränpään mukaan. Xe:ssä yli 90% siirtoja tehdään muutamassa minuutissa. Vertailutyökalumme sisältää ajoituksen, jos se on saatavilla, jotta voit valita palveluntarjoajan, jossa nopeus ja kustannukset ovat tasapainossa.