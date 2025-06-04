Nopeampi tapa lähettää ja vastaanottaa rahaa

Kun aika on kortilla, sinun on saatava rahasi liikkumaan nopeasti. Lähes välittömien siirtovaihtoehtojen ansiosta voit luottaa siihen, että rahasi saapuvat juuri silloin, kun tarvitset niitä. Ei viivästyksiä. Ei hätää.

90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa

Kun olet määrittänyt siirron, saat tarkan arvion siitä, kuinka kauan se kestää valuutan, määränpään ja maksutavan perusteella. 90% siirroista saapuu perille muutamassa minuutissa, joten voit odottaa, että rahasi ovat perillä nopeammin kuin uskotkaan.

Lähes välittömät siirrot pankkikortilla & luottokortilla

Nopein tapa lähettää rahaa ulkomaille on käyttää pankki- tai luottokorttia. Molemmat vaihtoehdot toimittavat varat nopeasti, mutta pankkikortit ovat usein edullisempia. Kun maksusi on käsitelty, siirtosi on jo matkalla, ja saat rahasi perille hetkessä.

Nopeus alkaa maksusta

Pankkikortti

Nopein tapa lähettää rahaa on pankkikortilla. Se on kustannustehokas valinta, joka tarjoaa nopeutta ja mukavuutta, koska siitä ei peritä juuri lainkaan maksuja.

Rahat saapuvat yleensä 24 tunnin kuluessa.

Luottokortti

Luottokorttimaksut ovat yksi nopeimmista tavoista lähettää rahaa. Siirrosta peritään pieni maksu, mutta se on matkalla hetkessä.

Rahat saapuvat yleensä 24 tunnin kuluessa.

Pankkisiirto

Pankkisiirrot siirtävät rahaa siirtämällä rahaa pankistasi meidän pankkiimme. Saamme rahat yleensä 24 tunnin kuluessa.

Rahat saapuvat yleensä 24 tunninkuluessa.

Suoraveloitus

Suoraveloitusmaksuissa varat siirretään suoraan pankkitililtäsi, mikä on yksinkertainen ja kätevä tapa hoitaa säännöllisiä maksuja.

Raha saapuu yleensä 3 arkipäivän kuluessa.

Rahansiirto Xe:llä on nopeaa ja helppoa.

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön saadaksesi päivityksiä siirrosta.

Nopeus, joka ei uhraa turvallisuutta

Asetamme nopeuden ja turvallisuuden etusijalle jokaisessa siirrossa. Vaikka varmistamme, että rahasi liikkuvat nopeasti, teemme myös kaikkemme suojellaksemme niitä. Kehittyneen salauksen ja tiukkojen säännösten noudattamisen ansiosta varasi ja henkilökohtaiset tietosi pysyvät turvassa joka vaiheessa.

Seuraa siirtoasi ja saat reaaliaikaisia päivityksiä

Pysy ajan tasalla koko siirtomatkasi ajan. Saat reaaliaikaisia päivityksiä rahastojen edistymisestä ja voit helposti seurata niiden tilaa alusta loppuun. Nauti mielenrauhasta, kun tiedät tarkalleen, missä rahasi ovat joka vaiheessa.

Miksi siirtoni kestää odotettua kauemmin?

Tarvitsemme lisätietoja

Seulomme kaikki siirrot turvallisuuden varmistamiseksi. Jos tarvitsemme lisätietoja, lähetämme sinulle sähköpostia, ja siirtosi tila päivittyy muotoon "Toimi vaaditaan".

Pankki tarvitsee lisätietoja

Vastaanottajan pankki voi joutua tarkistamaan siirron. Jos he pyytävät tietoja, lähetämme sinulle sähköpostia ja välitämme ne pankille, kun olet antanut ne.

Pankki käsittelee

Jos vastaanottajan pankki käsittelee siirtoa, se voi kestää jopa 4 päivää. Huomaa, että lähettäjän nimi ei näy, mutta Xe tai kumppanimme näkyy.

Hitaampi tapa maksaa

Pankkisiirron ja suoraveloituksen selvittäminen kestää enintään 3 päivää. Jos haluat nopeampia siirtoja, maksa pankki- tai luottokortilla nopeampaa käsittelyä varten.

Viikonloppuisin tai juhlapyhinä

Siirrot voivat viivästyä viikonloppuisin, juhlapyhinä tai paikallisina työaikoina. Ota nämä tekijät huomioon, kun lähetät rahaa, jotta vältät viivästyksiä.

Pankin hylkäys

Siirto voi viivästyä, jos pankki hylkää sen virheellisten tietojen tai tiliin liittyvien ongelmien vuoksi. Ilmoitamme sinulle, jos näin tapahtuu.

Lähetä luottamuksellisesti

Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.

Siirtoajat FAQ