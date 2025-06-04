Turvallisuus, johon voit luottaa
Tiedämme, miten tärkeitä turvalliset palvelut ovat, kun on kyse rahoistasi ja tiedoistasi. Siksi käytämme kehittynyttä teknologiaa ja tiukkoja toimenpiteitä varmistaaksemme, että siirtosi ovat aina suojattuja ja turvallisia.
Taloudellinen ja tietoturva ovat meille etusijalla
Turvallisuutesi on kaiken toimintamme ytimessä. Huipputeknologian ja tiukkojen turvatoimien avulla teemme kaikkemme suojellaksemme rahojasi ja henkilökohtaisia tietojasi. Varmistamme turvallisen ja huolettoman kokemuksen joka kerta, kun käytät palveluitamme.
Osa maailman kolmanneksi suurinta siirtoverkkoa.
Xe on osa Euronet Worldwide -perhettä (NASDAQ: EEFT) ja kuuluu maailman kolmanneksi suurimpaan rahansiirtoverkostoon. Olemme maailmanlaajuisesti säänneltyjä ja noudatamme tiukimpia turvallisuusprotokollia, mikä takaa, että jokainen tapahtuma on turvallinen ja luotettava. Olemme täällä pysyäksemme - omistautuneina tarjoamaan huippuluokan suojaa rahoillesi, joka kerta.
Miten me suojelemme sitä, mikä on sinun
Turvallinen infrastruktuuri
Käytämme luotettavia järjestelmiä turvallisia ja nopeita siirtoja varten. Uusin tekniikka ja 24/7-valvonta takaavat, että maksutapahtumat ovat turvallisia, joten voit luottaa siihen aina, kun lähetät rahaa.
Tunnistus & pääsynvalvonta
Käytämme monitekijätodennusta (Multi-Factor Authentication, MFA) ja biometristä varmistusta kirjautumiseen. Tilin toimintaa seurataan reaaliaikaisesti, jotta kaikki luvattomat käyttöoikeudet voidaan havaita ja estää välittömästi.
Tietosuojan kokonaisuus
Arvostamme yksityisyyttä perusoikeutena. Tietojasi ei koskaan myydä tai käytetä väärin. Noudatamme GDPR:n ja CCPA:n kaltaisia maailmanlaajuisia säännöksiä ja varmistamme, että tietoja käsitellään turvallisesti ja että ne ovat aina täysin suojattuja.
Seuranta & uhkien havaitseminen
Tiimimme valvoo järjestelmiä 24/7 käyttäen tekoälyyn perustuvaa uhkien havaitsemista. Suoritamme säännöllisiä haavoittuvuusskannauksia ja vuotuisia kolmannen osapuolen suorittamia tunkeutumistestejä havaitaksemme tietoturvariskit ja puuttuaksemme niihin ennakoivasti.
Rahojen ja tietojen suojaaminen 2FA:n avulla
Xe-tilisi on suojattu kuin huipputurvallinen holvi, jossa on kaksitekijätodennus (2FA) ja biometrinen tunnistus. Nämä suojakerrokset varmistavat, että vain sinä voit käyttää tiliäsi, jolloin rahasi ja henkilökohtaiset tietosi ovat turvassa luvattomalta käytöltä.
24/7 tapahtumiin reagointiprotokolla
Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että jokin menee pieleen, tiimimme reagoi välittömästi turvatakseen tilisi ja pysäyttääkseen uhat. Oletko huolissasi tilistäsi tai maksutapahtumista? Asiantunteva tukitiimimme on käytettävissä 24/5 ja valmis auttamaan aina, kun tarvitset apua.
Tietoturva alkaa koulutuksella ja valistuksella
Seulomme jokaisen työntekijän huolellisesti kolmannen osapuolen tekemien taustatarkastusten avulla ennen arkaluonteisten tietojen käyttöoikeuden myöntämistä. Tiimimme osallistuu myös säännölliseen kyberturvallisuuskoulutukseen, joka takaa, että he ovat aina ajan tasalla uusimmista parhaista käytännöistä, jotta tietosi pysyvät turvassa.
Kuinka siirtää rahaa ulkomaille Xe:n avulla
Luo tili
Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.
Välitön tarjous
Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.
Lähetä rahaa
Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.
Seuraa siirtoasi
Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirron edistymisestä.
Tärkeimmät noudattamamme politiikat
Ylläpidämme vankkoja turvallisuuskäytäntöjä ja teknisiä standardeja, jotka ovat alan parhaiden käytäntöjen mukaisia. Nämä tarkistetaan vuosittain, jotta varmistamme, että olemme aina ajan tasalla. Keskeisiä politiikkoja ovat muun muassa:
Tietoturvapolitiikka
Turvallisuusvahinkojen torjuntapolitiikka
Etäkäyttökäytäntö
Tietojen luokittelupolitiikka
Haavoittuvuuksien hallintapolitiikka
Tietojen salauspolitiikka
Loogisen pääsyn käytäntö
Suunniteltu suojaamaan tietojasi
Integroimme tietoturvatoimenpiteet käyttämällä monikerroksista lähestymistapaa, joka auttaa lieventämään verkkouhkia ja varmistaa häiriönsietokyvyn välttämällä yksittäisiä vikapisteitä, jotta tietosi ovat aina suojattuja.
Tietokeskukset
Tietokeskuksemme on suojattu fyysisillä ja loogisilla turvatoimilla, kuten palomuureilla, tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmillä sekä ihmisten ja tekoälyyn perustuvien työkalujen 24/7-valvonnalla. Hyödynnämme useita saatavuusvyöhykkeitä redundanssin ja vikasietoisuuden varmistamiseksi.
Verkon turvallisuus
Käytämme kehittyneitä verkkoturvatoimenpiteitä, mukaan lukien suojaus DDoS-hyökkäyksiä, haittaohjelmia ja luvatonta pääsyä vastaan. Järjestelmissämme käytetään salausta, reaaliaikaista uhkien havaitsemista ja automaattisia vastatoimia tietojen eheyden varmistamiseksi ja riskien vähentämiseksi.
Noudatamme monia maailmanlaajuisia pankkeja ja sääntelyelimiä
Lähetä luottamuksellisesti
Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.
Turvallisuus FAQ
Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, asuin- ja/tai liikeosoitteen ja muut yhteystiedot ("yhteystiedot"), tittelin, syntymäajan, sukupuolen, kuvat, videot tai allekirjoituksen.
Tietosuojailmoituksessamme selitetään , miten ja miksi voimme käsitellä henkilötietojasi.
Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti noudattaen vähimmän etuoikeuden periaatetta. Näin varmistettiin, että vain ne Xe:n työntekijät, jotka tarvitsevat pääsyä työtehtäviensä suorittamiseen, voivat käyttää sitä. Esimerkkinä tästä on asiakaspalvelutiimi.
Xe käyttää hybridimallia verkkosivuston ja mobiilisovellusten osalta. Tuotantopalvelimemme sijaitsevat AWS:ssä ja EU:n datakeskuksissa.
Käytämme kehittyneitä salaustekniikoita, jotka takaavat arkaluonteisten tietojesi korkeimman mahdollisen turvallisuustason. Järjestelmissämme käytetään alan standardin mukaista AES-256-salausta levossa oleviin tietoihin, kun taas siirretyt tiedot salataan TLS 1.2:n ja TLS1.3:n avulla.
Maksuprosessorimme ovat tason 1 palveluntarjoajia. Xe ei koskaan käsittele maksukorttitietoja.
Tietojesi suojaaminen on tärkeää, jotta henkilötietosi pysyvät turvassa. Tässä on muutamia helppoja toimia, jotka voit toteuttaa:
Käytä vahvoja salasanoja
Luo tilillesi yksilölliset ja vahvat salasanat ja vältä saman salasanan käyttöä useissa palveluissa.
Ota käyttöön monitekijätodennus (MFA):
Ota MFA aina kun mahdollista käyttöön, sillä se lisää tilien turvallisuutta.
Ole varovainen sähköpostien kanssa
Vältä napsauttamasta epäilyttäviä linkkejä tai lataamasta tuntemattomien lähettäjien liitetiedostoja.
Henkilökohtaiset tiedot on otettava huomioon
Ole varovainen arkaluonteisten tietojen jakamisessa verkossa ja anna niitä vain luotettaville lähteille.
Seuraamalla näitä vinkkejä voit vähentää tietomurtojen riskiä merkittävästi ja suojella yksityisyyttäsi verkossa.
Ota meihin välittömästi yhteyttä, jos uskot joutuneesi huijauksen uhriksi.
Säilytä todisteet: Tallenna kaikki asiaankuuluvat asiakirjat tai sähköpostit todisteeksi raporttisi tueksi.
Ilmoittamalla petoksesta viipymättä voit suojella itseäsi ja muita mahdolliselta vahingolta ja auttaa saamaan syylliset oikeuden eteen.
Luottamuksesi on etusijalla, ja olemme sitoutuneet turvaamaan henkilökohtaiset ja taloudelliset tietosi. Jos haluat lisätietoja turvallisuuskäytännöistämme tai jos sinulla on huolenaiheita, ota yhteyttä turvallisuustiimiimme osoitteessa security@xe.com.