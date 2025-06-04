Turvallisuus, johon voit luottaa

Tiedämme, miten tärkeitä turvalliset palvelut ovat, kun on kyse rahoistasi ja tiedoistasi. Siksi käytämme kehittynyttä teknologiaa ja tiukkoja toimenpiteitä varmistaaksemme, että siirtosi ovat aina suojattuja ja turvallisia.

Siirrä luottavaisin mielin
Taloudellinen ja tietoturva ovat meille etusijalla

Turvallisuutesi on kaiken toimintamme ytimessä. Huipputeknologian ja tiukkojen turvatoimien avulla teemme kaikkemme suojellaksemme rahojasi ja henkilökohtaisia tietojasi. Varmistamme turvallisen ja huolettoman kokemuksen joka kerta, kun käytät palveluitamme.

Osa maailman kolmanneksi suurinta siirtoverkkoa.

Xe on osa Euronet Worldwide -perhettä (NASDAQ: EEFT) ja kuuluu maailman kolmanneksi suurimpaan rahansiirtoverkostoon. Olemme maailmanlaajuisesti säänneltyjä ja noudatamme tiukimpia turvallisuusprotokollia, mikä takaa, että jokainen tapahtuma on turvallinen ja luotettava. Olemme täällä pysyäksemme - omistautuneina tarjoamaan huippuluokan suojaa rahoillesi, joka kerta.

Miten me suojelemme sitä, mikä on sinun

Turvallinen infrastruktuuri

Käytämme luotettavia järjestelmiä turvallisia ja nopeita siirtoja varten. Uusin tekniikka ja 24/7-valvonta takaavat, että maksutapahtumat ovat turvallisia, joten voit luottaa siihen aina, kun lähetät rahaa.

Tunnistus & pääsynvalvonta

Käytämme monitekijätodennusta (Multi-Factor Authentication, MFA) ja biometristä varmistusta kirjautumiseen. Tilin toimintaa seurataan reaaliaikaisesti, jotta kaikki luvattomat käyttöoikeudet voidaan havaita ja estää välittömästi.

Tietosuojan kokonaisuus

Arvostamme yksityisyyttä perusoikeutena. Tietojasi ei koskaan myydä tai käytetä väärin. Noudatamme GDPR:n ja CCPA:n kaltaisia maailmanlaajuisia säännöksiä ja varmistamme, että tietoja käsitellään turvallisesti ja että ne ovat aina täysin suojattuja.

Seuranta & uhkien havaitseminen

Tiimimme valvoo järjestelmiä 24/7 käyttäen tekoälyyn perustuvaa uhkien havaitsemista. Suoritamme säännöllisiä haavoittuvuusskannauksia ja vuotuisia kolmannen osapuolen suorittamia tunkeutumistestejä havaitaksemme tietoturvariskit ja puuttuaksemme niihin ennakoivasti.

Rahojen ja tietojen suojaaminen 2FA:n avulla

Xe-tilisi on suojattu kuin huipputurvallinen holvi, jossa on kaksitekijätodennus (2FA) ja biometrinen tunnistus. Nämä suojakerrokset varmistavat, että vain sinä voit käyttää tiliäsi, jolloin rahasi ja henkilökohtaiset tietosi ovat turvassa luvattomalta käytöltä.

24/7 tapahtumiin reagointiprotokolla

Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että jokin menee pieleen, tiimimme reagoi välittömästi turvatakseen tilisi ja pysäyttääkseen uhat. Oletko huolissasi tilistäsi tai maksutapahtumista? Asiantunteva tukitiimimme on käytettävissä 24/5 ja valmis auttamaan aina, kun tarvitset apua.

Tietoturva alkaa koulutuksella ja valistuksella

Seulomme jokaisen työntekijän huolellisesti kolmannen osapuolen tekemien taustatarkastusten avulla ennen arkaluonteisten tietojen käyttöoikeuden myöntämistä. Tiimimme osallistuu myös säännölliseen kyberturvallisuuskoulutukseen, joka takaa, että he ovat aina ajan tasalla uusimmista parhaista käytännöistä, jotta tietosi pysyvät turvassa.

Kuinka siirtää rahaa ulkomaille Xe:n avulla

Luo tili

Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.

Välitön tarjous

Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.

Lähetä rahaa

Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.

Seuraa siirtoasi

Seuraa siirtoasi sen kaikissa vaiheissa. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirron edistymisestä.

Tärkeimmät noudattamamme politiikat

Ylläpidämme vankkoja turvallisuuskäytäntöjä ja teknisiä standardeja, jotka ovat alan parhaiden käytäntöjen mukaisia. Nämä tarkistetaan vuosittain, jotta varmistamme, että olemme aina ajan tasalla. Keskeisiä politiikkoja ovat muun muassa:

  • Tietoturvapolitiikka

  • Turvallisuusvahinkojen torjuntapolitiikka

  • Etäkäyttökäytäntö

  • Tietojen luokittelupolitiikka

  • Haavoittuvuuksien hallintapolitiikka

  • Tietojen salauspolitiikka

  • Loogisen pääsyn käytäntö

Suunniteltu suojaamaan tietojasi

Integroimme tietoturvatoimenpiteet käyttämällä monikerroksista lähestymistapaa, joka auttaa lieventämään verkkouhkia ja varmistaa häiriönsietokyvyn välttämällä yksittäisiä vikapisteitä, jotta tietosi ovat aina suojattuja.

Tietokeskukset

Tietokeskuksemme on suojattu fyysisillä ja loogisilla turvatoimilla, kuten palomuureilla, tunkeutumisen havaitsemisjärjestelmillä sekä ihmisten ja tekoälyyn perustuvien työkalujen 24/7-valvonnalla. Hyödynnämme useita saatavuusvyöhykkeitä redundanssin ja vikasietoisuuden varmistamiseksi.

Verkon turvallisuus

Käytämme kehittyneitä verkkoturvatoimenpiteitä, mukaan lukien suojaus DDoS-hyökkäyksiä, haittaohjelmia ja luvatonta pääsyä vastaan. Järjestelmissämme käytetään salausta, reaaliaikaista uhkien havaitsemista ja automaattisia vastatoimia tietojen eheyden varmistamiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Noudatamme monia maailmanlaajuisia pankkeja ja sääntelyelimiä

European Securities and Markets Authority

Lähetä luottamuksellisesti

Osana Euronet Worldwide -perhettä asiakkaamme luottivat viime vuonna siihen, että käsittelimme turvallisesti yli 115 miljardin dollarin arvosta kansainvälisiä rahansiirtoja. Hyvät hinnat ja alhaiset maksut tekevät rahan lähettämisestä ulkomaille helppoa.

Turvallisuus FAQ