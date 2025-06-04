Xe-sovelluksen ominaisuudet
Lähetä rahaa
Siirrä rahaa helposti yli 200 maahan yli 130 valuutalla vain muutamalla napautuksella. Intuitiivinen käyttöliittymämme takaa saumattoman käyttökokemuksen, joten varojen lähettäminen kohteeseen on nopeaa ja helppoa.
Seuraa siirtoasi
Pysy ajan tasalla siirtojesi tilasta reaaliajassa. Seurantaominaisuutemme avulla voit seurata tapahtumia koko matkan ajan, mikä takaa mielenrauhan ja avoimuuden.
Aseta hintahälytykset
Älä koskaan menetä tilaisuutta säästää. Määritä kurssihälytykset ja saat ilmoituksen, kun haluamasi vaihtokurssi saavutetaan, jotta saat parhaan hyödyn irti jokaisesta siirrosta.
Katso valuuttakurssit
Pääset käyttämään live-valuuttakursseja milloin ja missä tahansa. Sovelluksemme tarjoaa sinulle viimeisimmät kurssit, jotta voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja pysyä edellä valuuttamarkkinoilla. Seuraa jopa 10 valuuttaa kerrallaan.
Saat ilmoituksen
Pysy ajan tasalla reaaliaikaisilla push-ilmoituksilla. Saat välittömiä päivityksiä rahansiirroistasi, valuuttakurssihälytyksiä ja tärkeitä tilitapahtumia, jotta sinulla on aina kaikki hallinnassa, missä ikinä oletkin.
Turvallinen kirjautuminen
Suojaa tilisi vaivattomasti Face ID:n tai Touch ID:n avulla. Nämä biometriset kirjautumismenetelmät tarjoavat nopean ja turvallisen tavan päästä tilillesi ja varmistavat, että vain sinä voit avata tietosi yhdellä vilkaisulla tai kosketuksella.
Lähetä rahaa tien päällä
Rahan lähettäminen maailmanlaajuisesti on helppoa Xe-sovelluksella. Nauti nopeista ja turvallisista siirroista älypuhelimellasi missä ja milloin tahansa. Xe tuo kansainvälisten rahansiirtojen voiman suoraan taskuusi, olipa kyse sitten henkilökohtaisista tai liiketoiminnallisista tarpeista.
Rahan siirtäminen maailmanlaajuisesti on helppoa
Luo tili
Se vie vain muutaman minuutin. Tarvitsemme vain sähköpostiosoitteesi ja joitakin lisätietoja.
Välitön tarjous
Vastaanota live pankkien nopeampi rahansiirtokurssi valitsemallesi valuutalle.
Lähetä rahaa
Lisää kaikki tarvittavat tiedot ja määritä siirto. Kun saamme varat, hoidamme loput.
Seuraa siirtoasi
Seuraa siirtoasi joka vaiheessa Xe-sovelluksemme avulla. Ota ilmoitukset käyttöön, jotta saat päivityksiä siirron edistymisestä.
Tapoja lähettää rahaa
Valitse oikea maksuvaihtoehto jokaiseen tarpeeseesi.
Suoraveloitus
Ottaa varoja pankistasi. Saapuu yleensä 3 arkipäivän kuluessa.
Pankkisiirto
Siirto pankistasi meidän pankkiimme. Saapuu yleensä 24 tunnin kuluessa.
Pankki-/luottokortti
Nopein tapa, mutta sisältää pieniä maksuja. Rahat saapuvat lähes välittömästi.
Tapoja saada rahaa
Tarjoamme käteviä vaihtoehtoja rahan vastaanottamiseen maailmanlaajuisesti.
Pankkitalletus
Lähetä suoraan satoihin suurimpiin pankkeihin maailmanlaajuisesti.
Käteisnosto
Nosta käteistä yli 500 000 paikasta yli 150 maassa.
Mobiililompakko
Lähetä varoja suoraan rakkaasi matkapuhelimeen yli 35 maassa.
Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa luottavat Xe:hen.
Usein kysytyt kysymykset (FAQ)
Xe-sovellus on ladattavissa iOS-laitteiden App Storesta ja Android-laitteiden Google Play Storesta. Xe-sovelluksen avulla saat kaiken kattavan alustan, jolla voit vaivattomasti hallita maailmanlaajuisia valuuttatarpeitasi ja kansainvälisiä rahansiirtoja. Sovellus on suunniteltu antamaan sinulle täyden hallinnan sormenpäilläsi riippumatta siitä, seuraatko useita valuuttoja, asetatko kurssihälytyksiä tai lähetätkö varoja yli 200 maahan lähes 130:llä eri valuutalla. Lisäksi voit käyttää reaaliaikaisia valuuttakursseja, tarkastella historiatietoja ja hallita tapahtumia turvallisesti ja tehokkaasti missä tahansa oletkin.
Xe-sovelluksen lähetysrajat ovat samat kuin verkkosivuston lähetysrajat. Voit siis kätevästi käyttää sovellusta sekä suurten että pienten summien siirtämiseen.
Jos haluat lähettää rahaa, sinun on annettava tiedot, kuten vastaanottajan koko nimi, pankkitilin tiedot (mukaan lukien IBAN- tai SWIFT/BIC-koodit) ja maksutapa. Joissakin tapauksissa voidaan vaatia lisätunnisteita.
Xe käyttää useita turvatoimia varojesi suojaamiseksi, mukaan lukien salaustekniikka, kahden tekijän todennus (2FA) ja turvalliset kirjautumisominaisuudet, kuten biometrinen todennus. Henkilökohtaiset tietosi ja maksutietosi suojataan jokaisessa vaiheessa.
Kyllä, voit käyttää asiakastukea suoraan Xe-sovelluksen kautta. Löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin ja voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun saadaksesi tarvittaessa henkilökohtaisempaa apua.
Siirron suorittamiseen kuluva aika riippuu useista tekijöistä, kuten valuutasta, kohdemaasta ja käytetystä maksutavasta. Yleensä useimmat siirrot tehdään 1-3 työpäivän kuluessa.
Kyllä, voit seurata siirtoasi joka vaiheessa Xe-sovelluksen kautta. Voit myös ottaa käyttöön ilmoitukset saadaksesi päivityksiä siirron edistymisestä, jotta tiedät aina, missä rahasi ovat ja milloin ne saapuvat.