Valuuttakurssihälytykset
Anna meidän seurata markkinoita puolestasi
Valuuttamarkkinat ovat jatkuvassa liikkeessä. Saat valuuttakurssihälytyksiä, jotta et koskaan menetä haluamaasi kurssia.
Miten Xe Rate Alerts toimii
1. Luo tili
Yksi ilmainen tili kaikkiin valuuttatarpeisiisi
2. Aseta haluttu nopeus
Luo useita hälytyksiä, jotta voit seurata valitsemiasi valuuttoja.
3. Saat ilmoituksen
Ilmoitamme sinulle, kun haluamasi hinta käynnistyy.
Xe-korkohälytykset käyttävät markkinoiden keskikorkoja.
Keskimarkkinakurssi on tietyn valuutan kysynnän ja tarjonnan puoliväli, mikä tarkoittaa, että se voi muuttua ja muuttuukin koko ajan.
Haluatko luoda markkinatilauksen ja varmistaa, että saat parhaan mahdollisen hinnan? Xe voi auttaa! Rekisteröidy tai Kirjaudu sisään saadaksesi lisätietoja rahansiirtotuotteestamme ja asettaaksesi markkinatilauksen.