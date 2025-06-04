Valuuttakurssihälytykset

Kirjaudu sisään (tai rekisteröidy!) nyt saadaksesi ilmaisia valuuttakurssihälytyksiä Xe:ltä.

MuunninLähetäKaaviotHälytykset

Anna meidän seurata markkinoita puolestasi

Valuuttamarkkinat ovat jatkuvassa liikkeessä. Saat valuuttakurssihälytyksiä, jotta et koskaan menetä haluamaasi kurssia.

Hanki kurssihälytyksiä

Miten Xe Rate Alerts toimii

Create account icon

1. Luo tili

Yksi ilmainen tili kaikkiin valuuttatarpeisiisi

Set desired rate icon

2. Aseta haluttu nopeus

Luo useita hälytyksiä, jotta voit seurata valitsemiasi valuuttoja.

Confirm and get notified icon

3. Saat ilmoituksen

Ilmoitamme sinulle, kun haluamasi hinta käynnistyy.

Avaa ilmainen tili

Rate alerts for the mid-market rate

Xe-korkohälytykset käyttävät markkinoiden keskikorkoja.

Keskimarkkinakurssi on tietyn valuutan kysynnän ja tarjonnan puoliväli, mikä tarkoittaa, että se voi muuttua ja muuttuukin koko ajan.

Haluatko luoda markkinatilauksen ja varmistaa, että saat parhaan mahdollisen hinnan? Xe voi auttaa! Rekisteröidy tai Kirjaudu sisään saadaksesi lisätietoja rahansiirtotuotteestamme ja asettaaksesi markkinatilauksen.

Xe App on iPhone

Lataa Xe-sovellus

Tarkista reaaliaikaiset kurssit, lähetä rahaa turvallisesti, aseta kurssihälytyksiä, vastaanota ilmoituksia ja paljon muuta.

Skannaa minut!

app store svggoogle play svg

Yli 113 miljoonaa latausta maailmanlaajuisesti