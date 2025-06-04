- Home
Ryhdy Xe:n yhteistyökumppaniksi maailmanlaajuisia maksuja varten
Liity satojen yritysten joukkoon, jotka tekevät yhteistyötä Xen kanssa tarjotakseen kansainvälisiä rahansiirtoja, valuuttariskien hallintaratkaisuja ja huippuluokan teknologiaintegraatioita. Valitse useista kumppanuusvaihtoehdoista, joilla voit parantaa liiketoimintatarjouksiasi ja saada samalla lisätuloja. Ota yhteyttä jo tänään ja aloita kumppanuutesi Xen kanssa!
Ryhdy kumppaniksi
Rahansiirron kumppanit ja suosittelukumppanit
Jos yleisösi haluaa lähettää rahaa ulkomaille tai jos haluat ansaita rahaa verkkosivustosi liikenteestä, Xe tarjoaa tehokkaan ratkaisun. Kumppanuusohjelmamme avulla voit ansaita liikenteestäsi helppokäyttöisten seurantalinkkien, reaaliaikaisten tulosraporttien ja luovien työkalujen avulla. Teemme yhteistyötä yritysten, kuten hintavertailusivustojen ja The Timesin kaltaisten julkaisujen kanssa.
Ansaitse Xe-kumppanuuksilla
Tulonjako ja esittelijäkumppanuudet
Auta asiakkaitasi säästämään aikaa ja rahaa kansainvälisissä maksuissa ja luo samalla uutta tulovirtaa yrityksellesi tekemällä yhteistyötä Xen kanssa. Kun suosittelet Xe:tä asiakkaillesi, voit hyödyntää tulonjakomahdollisuuksia, ja asiakkaasi hyötyvät paremmista vaihtokursseista ja maksuttomuudesta. Xe-kumppanina saat käyttöösi valikoiman työkaluja ja widgettejä, joilla voit parantaa verkkosivustoasi ja lisätä sitoutumista.
Kenen tulisi olla Xen kumppani?
Xe toimii monenlaisten yritysten yhteistyökumppanina ja tarjoaa räätälöityjä kansainvälisiä maksuratkaisuja. Etsitpä sitten markkinatuntemusta, saumatonta ohjelmistojen integrointia tai uusia tulonlähteitä, Xe tarjoaa työkalut ja tekniikan, jotka tukevat liiketoimintaasi ja asiakkaitasi.
Konsultit
Pääset tutustumaan yksityiskohtaisesti valuutanvaihtomarkkinoihin, mukaan lukien reaaliaikaiset tiedot, valuuttakurssit ja voittojen ja tappioiden analyysit.
Yhdistykset
Pysy markkinoiden vaihteluiden ja trendien edellä, jotta voit tehdä tietoon perustuvia kansainvälisiä maksuja oikeaan aikaan edullisimmilla hinnoilla.
Ohjelmiston VAR
Laajenna palvelutarjontaasi brändäämällä Xen kansainväliset maksuratkaisut omiksi ratkaisuiksesi ja hanki näin lisätuloja.
Teknologia
Yhdistä kansainväliset maksuratkaisumme yrityksesi teknologiaan ja tarjoa asiakkaillesi kattavia palvelupaketteja.
Ohjelmistointegraattori
Sulauta Xen ERP-integraatioratkaisut saumattomasti ohjelmistoihisi, jotta mahdollistat maailmanlaajuiset rahansiirtotoiminnot. Hyödynnä Xe-teknologian teho.
Sovellukset
Integroi Xen teknologia sovellukseesi ja tarjoa asiakkaillesi yksinkertaisia ja turvallisia kansainvälisiä maksuja yli 190 maassa ja yli 130 valuutassa.
Xe-kumppanuuden edut
Kun olet yhteistyökumppani Xen kanssa, saat käyttöösi turvalliset maksut, skaalautuvat ratkaisut ja innovatiivisen maailmanlaajuisen maksuliikenneverkoston. Kaiken tämän takana on kilpailukykyiset vaihtokurssit, asiantunteva valuuttatuki ja luotettava verkosto, joka kattaa yli 190 maata ja yli 130 valuuttaa.
Turvalliset maksut
Rahasi on suojattu monitekijätodennuksen, säännöllisten tarkistusten ja turvatarkastusten avulla, joten voit lähettää maksuja luottavaisin mielin.
Maailmanlaajuinen verkosto
Kumppanuutemme Dandelion Paymentsin kanssa antaa sinulle pääsyn laajaan maailmanlaajuiseen verkostoon, joka kattaa yli 190 maata ja yli 130 valuuttaa.
Skaalautuvat ratkaisut
Tarvitsitpa sitten yksittäisiä siirtoja tai massamaksuja, ratkaisumme on räätälöity vastaamaan liiketoimintasi vaatimuksia kaikissa mittakaavoissa.
Kilpailukykyiset hinnat
Käytä kilpailukykyisiä valuuttakurssejamme varmistaaksesi, että saat parhaan vastineen rahoillesi aina, kun teet siirron.
Innovatiivinen tekniikka
Innovatiivinen teknologiamme kehittyy niin, että se tarjoaa reaaliaikaisia valuuttatietoja, luotettavaa turvallisuutta ja saumattomia maailmanlaajuisia maksukokemuksia.
Asiantuntijatuki
Asiantuntevat jälleenmyyjämme, joilla on vuosikymmenten kokemus, auttavat sinua ymmärtämään markkinoita ja parantamaan valuutanvaihtostrategiaasi.
White label -kumppanuudet
White label -kumppanuudet saumattomia maksuja varten
Tarjoa Xen maailmanlaajuisia maksuratkaisuja oman tuotemerkkisi alla white label -kumppanuuksien avulla. Tarjoa asiakkaillesi kilpailukykyisiä valuuttakursseja, kehittyneitä riskienhallintatyökaluja ja turvallisia kansainvälisiä siirtoja - kaikki Xen huipputeknologian avulla. Integrointiprosessi on yksinkertainen ja vaivaton, koska se vaatii vain vähän tai ei lainkaan lisäkehitystä.
Saumattomat API-ratkaisut
Kansainvälisten maksujen ei tarvitse olla monimutkaisia. API-ratkaisumme yksinkertaistavat prosessia:
Maksut API
Integroi Xe:n Payments API, jotta asiakkaasi voivat suorittaa itäisiä, nopeita ja turvallisia kansainvälisiä maksuja.
Valuuttatietojen API
Pääset reaaliaikaisiin valuuttatietoihin yli 220 valuutan osalta, jotka ovat peräisin johtavilta rahoitustietojen tarjoajilta ja pankeilta.
Massamaksut API
Yksinkertaista massasiirtoja lähettämällä maksuja tavarantoimittajille, työntekijöille ja myyjille yli 190 maassa.
Xen ERP-integraatiokumppanit
Integroimme ohjelmistot, kuten Sage Intacct, Microsoft Dynamics 365 Finance ja Microsoft Dynamics 365 Business Central, yksinkertaistaaksemme maksuja ja taloustietojen hallintaa.
Sage Intacct
Upota Xe Sage Intacctin kanssa, jotta voit automatisoida tapahtumia, käyttää reaaliaikaisia hintoja ja hallita taloustietoja.
Dynamics 365 taloushallinto
Vähennä kotimaisten ja globaalien maksujen hallinnointiin kuluvaa aikaa, kun upotat Xe-järjestelmän Microsoft Dynamics 365 Financeen.
Dynamics 365 BC
Integroi Xe Dynamics 365 Business Centraliin, jotta voit helposti lähettää, seurata ja raportoida kansainvälisiä maksuja.
Xe:n esittelyssä oleva datakumppani - JFD Brokers
JFD Brokers toimii sähköisenä kaupankäyntiympäristönä kehittyneille yksityissijoittajille ja institutionaalisille kumppaneille. Ne tarjoavat erinomaisia kaupankäyntitoimintoja, markkinoiden kattavuutta, likviditeetin syvyyttä, toteutusnopeutta ja vankkaa IT-skaalautuvuutta kilpailukykyisillä kaupankäyntikustannuksilla.
Aloita kumppanina Xe:n kanssa
Kerro kiinnostuksestasi tulla yrityskumppaniksi Xe:n kanssa, niin räätälöimme ratkaisun yrityksesi tarpeisiin. Täytä alla oleva lomake, ja kumppanuusryhmämme ottaa sinuun pian yhteyttä.
Kumppanuudet FAQ
Liity Xen kumppanuusohjelmaan ja aloita tienaaminen liikenteestäsi. Lähetämme sinulle maksun jokaisesta asiakkaasta, joka johtaa onnistuneeseen konversioon. Seuraa tulojasi ja katso, miten affiliate-linkkisi toimii Impact Radius -kojelaudalta. Xe tarjoaa sinulle:
Seurantalinkit
Luovat bannerit ja työkalut
Reaaliaikaiset suorituskyvyn mittaristot
Xe tarjoaa useita kumppanuusvaihtoehtoja, kuten:
Kumppanuus- ja suositteluohjelmat: Ansaitse rahaa helppokäyttöisen Xe-kumppanilinkkisi kautta. Saat reaaliaikaisia tulosraportteja ja luovia työkaluja.
Tulonjako ja esittelijäkumppanuudet: Suosittele asiakkaitasi Xe:lle ja ansaitse osuus tuottamastasi uudesta liiketoiminnasta.
White label -kumppanuudet: Tarjoa Xen maailmanlaajuisia maksupalveluja oman tuotemerkkisi kautta white label -kumppanuuden avulla.
White label -kumppanuuksien avulla voit tarjota Xen maailmanlaajuisia maksupalveluja omina ominaisuuksinasi säilyttäen samalla yrityksesi brändi-identiteetin. White label -kumppanuudet auttavat sinua myös välttämään ylimääräisen kehitystyön, kun toimitat Xen teknologiaa ja FX-ratkaisuja.
Olemme yhteistyökumppaneita kaikenlaisten yritysten kanssa tarjotaksemme kansainvälisiä maksuratkaisuja.
Rahoituskonsultit ja -neuvojat
Teknologiayritykset ja sovelluskehittäjät
Yhdistykset
Ohjelmistotoimittajat, VAR:t ja integraattorit
Media, affiliate-markkinoijat ja sisällöntuottajat
Täytä kiinnostuksen osoittava lomake ja kerro meille lisää yrityksestäsi. Xe-tiimin jäsen ottaa sinuun yhteyttä, jotta voimme keskustella siitä, miten voimme löytää yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun.