Global payments for all business sizes

Kaiken kokoisten yritysten voimaannuttaminen

Maksujen sovellusliittymä maailmanlaajuisia maksutapahtumia varten

Integroi Xe:n maksujen sovellusliittymä suoraan alustallesi turvallisia ja tehokkaita kansainvälisiä maksuja varten. Johtavana maksujen API-ratkaisuna yrityksille APImme yksinkertaistaa rajatylittäviä maksutapahtumia ja säästää aikaa ja rahaa.

Ota yhteyttä tiimiimme

Maailmanlaajuiset toimialajohtajat luottavat meihin

Liity maailmanlaajuisiin yrityksiin, jotka luottavat Xe:hen turvallisen, nopean ja luotettavan rahansiirron osalta.

Business payments to 220+ countries

Lähetä rahaa yli 220 maahan Xe:n API:n avulla.

Autamme kaikenkokoisia yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa yksinkertaistamalla kansainvälisiä maksuja. Integroimalla Xe:n maksujen sovellusliittymän suoraan alustaan voit lähettää maksuja yli 220 maahan, säästää pankkimaksuissa ja hyötyä kilpailukykyisistä valuuttakursseista.

Asiakkaillesi ja kumppaneillesi se on erinomainen tapa lisätä tuloja tarjoamalla kansainvälisiä maksuvaihtoehtoja alustallasi.

Ota yhteyttä Xe:hen API:n integroimiseksi

Yksinkertainen integrointi kehittäjille

Tarjoamme työkalut ja resurssit, joiden avulla tiimisi voi helposti integroida Xe Payments API -liittymän.

Hiekkalaatikkoympäristö

Hiekkalaatikkoympäristömme avulla voit testata integraatioita vaikuttamatta live-tietoihin tai pankkijärjestelmiin.

Kehittäjien API-asiakirjat

API-asiakirjoissamme on helppotajuisia ohjeita ja koodiesimerkkejä, jotka helpottavat kehittäjien käyttöönottoa.

Asiakastuki

Kun olet ottanut käyttöön, sinulle nimetään tilinhoitaja, joka auttaa sinua kaikissa mahdollisissa kysymyksissä.

Global payments that benefit your business

Fintech, sähköinen kaupankäynti ja matkailuala

Maksujen API:n hyödyt yrityksellesi

Lähetä rahaa yli 220 maahan: Ota käyttöön maailmanlaajuiset maksut suoraan alustaltasi, mikä tarjoaa mukavuutta sekä sinulle että asiakkaillesi.

Saumaton integrointi: Integroi maksujen sovellusliittymämme helposti omaan järjestelmääsi ja rakenna ratkaisuja, jotka pitävät asiakkaasi palaamassa.

Kilpailukykyiset valuuttakurssit: Hyödynnä kilpailukykyisiä valuuttakurssejamme ja vaihda varoja aina, kun yrityksesi sitä tarvitsee.

Lisätulot: Avaa mahdollisuuksia kansainvälisten maksuvaihtoehtojen avulla.

Make a global payment

Tehokas API auttaa maksujen automatisoinnissa

Tarkat tapahtumat: Pidä asiakkaasi tyytyväisinä nopeilla, turvallisilla ja virheettömillä tapahtumilla, jotka poistavat manuaalisen käsittelyn riskit.

Laskujen automatisointi: Yksinkertaista ulkomaisten laskujen hallintaa automaattisella laskujen luomisella, lähettämisellä, maksujen käsittelyllä ja seurannalla.

Suorat pankkimaksut: Lähetä rahaa suoraan tavarantoimittajasi pankkitileille nopeiden ja vaivattomien liiketoimintamaksujen suorittamiseksi.

Puhu tiimin jäsenen kanssa tänään

Miten päästä alkuun Payments API:n kanssa

Yksinkertaista maailmanlaajuisia maksuprosesseja neljässä yksinkertaisessa vaiheessa:

Luo tili

Ota meihin yhteyttä, jos haluat perustaa Xe Sandbox -tilin ja tutustua eri ratkaisuihimme.

Testaa ja integroi

Käytä laajoja dokumenttejamme testataksesi ja integroidaksesi Payments API suoraan tuotteisiisi.

Vahvista ja siirry tuotantoon

Tarkista integraatiosi varmistaaksesi, että se toimii moitteettomasti, ja olet valmis käynnistämään sen!

Käsittele maksut

Kun API on otettu käyttöön, se automatisoi tapahtumat, mikä säästää aikaa ja vähentää manuaalista työmäärää.

Rakennettu skaalautuvuutta ja luotettavuutta varten

Tutustu siihen, miksi Xen Payments API on paras valinta globaaleihin liiketoimintasiirtoihin:

Skaalautuva

RESTful API -suunnitelmamme tukee tehokasta kehitystä, testausta ja skaalautumista yrityksesi kasvaessa.

Turvallinen

Alan johtavat salaus- ja turvallisuuskäytännöt varmistavat, että tapahtumat ja tiedot ovat suojattuja.

Luotettava

Yli 30 vuoden kokemus kansainvälisistä maksuista takaa, että Xe tarjoaa tarkkoja ja luotettavia tuloksia.

Ota yhteyttä API-asiantuntijoihimme

Ota meihin yhteyttä jo tänään, jotta voimme keskustella erityistarpeistasi. Xen Payments API:n avulla voit tehostaa maailmanlaajuista maksujen käsittelyä, alentaa kustannuksia ja tarjota asiakkaillesi saumattoman käyttökokemuksen.

Maksujen API-kysymykset

Xe:n Payments API auttaa yrityksiä integroimaan kansainväliset maksutoiminnot suoraan omaan alustaansa. Sen avulla sinä ja asiakkaasi voitte tehdä reaaliaikaisia maailmanlaajuisia maksutapahtumia kilpailukykyisillä valuuttakursseilla ja luotettavalla käsittelyllä.

Kyllä. Jotta integrointiprosessi olisi yksinkertainen, tarjoamme työkaluja ja resursseja, kuten:

  1. Täydellinen API-dokumentaatio koodinäytteineen

  2. Hiekkalaatikkoympäristö turvallista testausta varten

  3. Asiakaspäällikön tuki

Voit integroida Xe:n Payments API:n noudattamalla näitä neljää yksinkertaista vaihetta:

  1. Luo Xe-tili ja pyydä hiekkalaatikko-oikeutta.

  2. Käytä dokumentaatiota API:n testaamiseen ja integrointiin.

  3. Suorita todentaminen loppuun ja siirry käyttökuntoon.

  4. Aloita automaattisten globaalien maksujen käsittely!

Maksujen sovellusliittymä on suunniteltu skaalautumaan yrityksesi mukana sen kasvaessa. Olitpa sitten startup-yritys tai yritys, Payments API tukee suuria tapahtumamääriä suorituskyvystä tinkimättä.

Kyllä. Xe:n Payments API tukee laskuautomaatiota, joten voit luoda, lähettää, käsitellä ja seurata laskuja tehokkaasti järjestelmässäsi.

Jos haluat puhua hinnoittelusta, ota yhteyttä ja keskustele siitä, miten voimme parhaiten auttaa tarpeitasi. Xe-tiimin jäsen ottaa sinuun yhteyttä, jotta löydämme suunnitelman, joka vastaa liiketoimintasi tavoitteita.

Jos haluat apua integroinnissa, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikkösi. He pystyvät antamaan sinulle erikoistunutta apua, joka liittyy perustamiseen tai muihin kysymyksiin, joita sinulla voi olla.