Kaiken kokoisten yritysten voimaannuttaminen
Maksujen sovellusliittymä maailmanlaajuisia maksutapahtumia varten
Integroi Xe:n maksujen sovellusliittymä suoraan alustallesi turvallisia ja tehokkaita kansainvälisiä maksuja varten. Johtavana maksujen API-ratkaisuna yrityksille APImme yksinkertaistaa rajatylittäviä maksutapahtumia ja säästää aikaa ja rahaa.
Maailmanlaajuiset toimialajohtajat luottavat meihin
Liity maailmanlaajuisiin yrityksiin, jotka luottavat Xe:hen turvallisen, nopean ja luotettavan rahansiirron osalta.
Lähetä rahaa yli 220 maahan Xe:n API:n avulla.
Autamme kaikenkokoisia yrityksiä saavuttamaan tavoitteensa yksinkertaistamalla kansainvälisiä maksuja. Integroimalla Xe:n maksujen sovellusliittymän suoraan alustaan voit lähettää maksuja yli 220 maahan, säästää pankkimaksuissa ja hyötyä kilpailukykyisistä valuuttakursseista.
Asiakkaillesi ja kumppaneillesi se on erinomainen tapa lisätä tuloja tarjoamalla kansainvälisiä maksuvaihtoehtoja alustallasi.
Yksinkertainen integrointi kehittäjille
Tarjoamme työkalut ja resurssit, joiden avulla tiimisi voi helposti integroida Xe Payments API -liittymän.
Hiekkalaatikkoympäristö
Hiekkalaatikkoympäristömme avulla voit testata integraatioita vaikuttamatta live-tietoihin tai pankkijärjestelmiin.
Kehittäjien API-asiakirjat
API-asiakirjoissamme on helppotajuisia ohjeita ja koodiesimerkkejä, jotka helpottavat kehittäjien käyttöönottoa.
Asiakastuki
Kun olet ottanut käyttöön, sinulle nimetään tilinhoitaja, joka auttaa sinua kaikissa mahdollisissa kysymyksissä.
Fintech, sähköinen kaupankäynti ja matkailuala
Maksujen API:n hyödyt yrityksellesi
Lähetä rahaa yli 220 maahan: Ota käyttöön maailmanlaajuiset maksut suoraan alustaltasi, mikä tarjoaa mukavuutta sekä sinulle että asiakkaillesi.
Saumaton integrointi: Integroi maksujen sovellusliittymämme helposti omaan järjestelmääsi ja rakenna ratkaisuja, jotka pitävät asiakkaasi palaamassa.
Kilpailukykyiset valuuttakurssit: Hyödynnä kilpailukykyisiä valuuttakurssejamme ja vaihda varoja aina, kun yrityksesi sitä tarvitsee.
Lisätulot: Avaa mahdollisuuksia kansainvälisten maksuvaihtoehtojen avulla.
Tehokas API auttaa maksujen automatisoinnissa
Tarkat tapahtumat: Pidä asiakkaasi tyytyväisinä nopeilla, turvallisilla ja virheettömillä tapahtumilla, jotka poistavat manuaalisen käsittelyn riskit.
Laskujen automatisointi: Yksinkertaista ulkomaisten laskujen hallintaa automaattisella laskujen luomisella, lähettämisellä, maksujen käsittelyllä ja seurannalla.
Suorat pankkimaksut: Lähetä rahaa suoraan tavarantoimittajasi pankkitileille nopeiden ja vaivattomien liiketoimintamaksujen suorittamiseksi.
Miten päästä alkuun Payments API:n kanssa
Yksinkertaista maailmanlaajuisia maksuprosesseja neljässä yksinkertaisessa vaiheessa:
Luo tili
Ota meihin yhteyttä, jos haluat perustaa Xe Sandbox -tilin ja tutustua eri ratkaisuihimme.
Testaa ja integroi
Käytä laajoja dokumenttejamme testataksesi ja integroidaksesi Payments API suoraan tuotteisiisi.
Vahvista ja siirry tuotantoon
Tarkista integraatiosi varmistaaksesi, että se toimii moitteettomasti, ja olet valmis käynnistämään sen!
Käsittele maksut
Kun API on otettu käyttöön, se automatisoi tapahtumat, mikä säästää aikaa ja vähentää manuaalista työmäärää.
Rakennettu skaalautuvuutta ja luotettavuutta varten
Tutustu siihen, miksi Xen Payments API on paras valinta globaaleihin liiketoimintasiirtoihin:
Skaalautuva
RESTful API -suunnitelmamme tukee tehokasta kehitystä, testausta ja skaalautumista yrityksesi kasvaessa.
Turvallinen
Alan johtavat salaus- ja turvallisuuskäytännöt varmistavat, että tapahtumat ja tiedot ovat suojattuja.
Luotettava
Yli 30 vuoden kokemus kansainvälisistä maksuista takaa, että Xe tarjoaa tarkkoja ja luotettavia tuloksia.
Ota yhteyttä API-asiantuntijoihimme
Ota meihin yhteyttä jo tänään, jotta voimme keskustella erityistarpeistasi. Xen Payments API:n avulla voit tehostaa maailmanlaajuista maksujen käsittelyä, alentaa kustannuksia ja tarjota asiakkaillesi saumattoman käyttökokemuksen.
Maksujen API-kysymykset
Xe:n Payments API auttaa yrityksiä integroimaan kansainväliset maksutoiminnot suoraan omaan alustaansa. Sen avulla sinä ja asiakkaasi voitte tehdä reaaliaikaisia maailmanlaajuisia maksutapahtumia kilpailukykyisillä valuuttakursseilla ja luotettavalla käsittelyllä.
Kyllä. Jotta integrointiprosessi olisi yksinkertainen, tarjoamme työkaluja ja resursseja, kuten:
Täydellinen API-dokumentaatio koodinäytteineen
Hiekkalaatikkoympäristö turvallista testausta varten
Asiakaspäällikön tuki
Voit integroida Xe:n Payments API:n noudattamalla näitä neljää yksinkertaista vaihetta:
Luo Xe-tili ja pyydä hiekkalaatikko-oikeutta.
Käytä dokumentaatiota API:n testaamiseen ja integrointiin.
Suorita todentaminen loppuun ja siirry käyttökuntoon.
Aloita automaattisten globaalien maksujen käsittely!
Maksujen sovellusliittymä on suunniteltu skaalautumaan yrityksesi mukana sen kasvaessa. Olitpa sitten startup-yritys tai yritys, Payments API tukee suuria tapahtumamääriä suorituskyvystä tinkimättä.
Kyllä. Xe:n Payments API tukee laskuautomaatiota, joten voit luoda, lähettää, käsitellä ja seurata laskuja tehokkaasti järjestelmässäsi.
Jos haluat puhua hinnoittelusta, ota yhteyttä ja keskustele siitä, miten voimme parhaiten auttaa tarpeitasi. Xe-tiimin jäsen ottaa sinuun yhteyttä, jotta löydämme suunnitelman, joka vastaa liiketoimintasi tavoitteita.
Jos haluat apua integroinnissa, ota yhteyttä omaan asiakaspäällikkösi. He pystyvät antamaan sinulle erikoistunutta apua, joka liittyy perustamiseen tai muihin kysymyksiin, joita sinulla voi olla.